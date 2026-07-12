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Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать

Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать

Многие исследования, которые были платными и дорогостоящими, сегодня можно пройти в рамках диспансеризации. Это важно, учитывая заболевания, которые чаще всего... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T07:01

2026-07-12T07:01

2026-07-12T07:01

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ольга барило

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Многие исследования, которые были платными и дорогостоящими, сегодня можно пройти в рамках диспансеризации. Это важно, учитывая заболевания, которые чаще всего становятся причиной смерти, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.В отличие от профилактического осмотра, который проводится раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, диспансеризация – более углубленное обследование, предусматривающее расширенный спектр исследований, цель которых - на более раннем сроке выявить то или иное заболевание, в том числе опасное для жизни, выставить диагноз и назначить необходимое лечение, в первую очередь при выявлении онкологии, сказала Барило.Многие дорогостоящие обследования теперь включены в перечень тех, что проводятся в рамках диспансеризации, и это позволяет выявить благодаря комплексным обследованием, в частности, рак органов малого таза – у женщин это касается шейки матки, а у мужчин предстательной железы, отметила Барило.Кроме того, при диспансеризации делают УЗИ брахицефальных артерий, "тоже очень недешевый метод", КТ и МРТ головного мозга – при наличии показаний. А с недавних пор и анализ инфекций, передающийся половым путем, тоже дорогостоящий метод исследований, который прежде не делался в рамках ОМС, а теперь доступен, добавила Барило.Среди лидирующих в Крыму заболеваний, которые обнаруживаются при диспансеризации, по ее словам, сердечно-сосудистые патологии, к которым относится и сахарный диабет.Продолжает действовать при этом углубленная диспансеризация для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, подчеркнула Барило."И встречаются до сих пор такие заболевания, когда мы проводим компьютерную томографию в рамках углубленной диспансеризации", – добавила она.По словам Барило, на сегодняшний день среди всех причин лидерами по смертности являются сахарный диабет, эндокринная патология, гипертония и стенокардия как болезни сердечно-сосудистой системы и болезни бронхолегочной системы, в особенности - хроническая обструктивные болезнь легких, так называемая "болезнь курильщика".Чтобы грамотно и вовремя направить пациента на правильное лечение этих и других болезней, не позволив запуститься каскаду других симптомов и заболеваний, диспансеризация проводится планово и поэтапно.На втором этапе это более углубленное обследование."Доктор скажет, что вам необходимо пройти, запишет на бесплатное исследование, и надо ждать дальнейшего результата. Все остальное будет вне рамок (диспансеризации – ред.), если там патология, то будут заниматься уже узкие специалисты", – добавила врач.Она подчеркнула, что пакет обследований в рамках диспансеризации с каждым годом увеличивается, как и возможности попасть на бесплатный комплексный медосмотр.Сегодня это можно сделать через поликлиники или записаться через портал Госуслуг, а у компаний даже есть возможность вызывать врачей непосредственно на работу для проведения исследований у сотрудников, уточнила медик.По ее словам, несмотря на безусловные успехи, медицине есть, куда расти в том числе в части повышения качества профилактических мероприятий, в то же время многое зависит от самих пациентов."Нужно, чтобы пациент проходил диспансеризацию и был заинтересован в своем результате, а не просто "я пройду – и отстаньте от меня", как зачастую на сегодняшний день происходит. Мы уговариваем пациентов пройти диспансеризацию... Но здоровье пациента не только в руках докторов и медиков. В первую очередь, в его собственных", – заключила главный внештатный специалист-терапевт минздрава Крыма.На днях председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интерью РИА Новости сообщил, что в России расширен перечень обследований при диспансеризации, и теперь жители страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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