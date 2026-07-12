https://crimea.ria.ru/20260712/den-rybaka--infografika-1157567197.html

День рыбака – инфографика

День рыбака – инфографика - РИА Новости Крым, 12.07.2026

День рыбака – инфографика

В середине лета рыбаки всей России отмечают свой профессиональный праздник. Он приходится на второе воскресенье второго летнего месяца. В 2026 году это 12 июля. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T14:14

2026-07-12T14:14

2026-07-12T14:14

праздники и памятные даты

инфографика

рыболовство

рыбоводство

рыбалка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136714412_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_17607e3722742f8f853657fe7fd0306f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В середине лета рыбаки всей России отмечают свой профессиональный праздник. Он приходится на второе воскресенье второго летнего месяца. В 2026 году это 12 июля.Рыболовство является древнейшим промыслом и неотъемлемой частью национальной культуры России. Рыбохозяйственный комплекс имеет в нашей стране стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства.Дата была учреждена Президиумом Верховного Совета СССР в 1965 году и приурочена к выходу в рейс в Баренцево море первого промышленного траулера РСФСР "Мезень" в 1920 году. Но первый общегородской праздник в честь рыбаков был проведен в Мурманске за два года до того.За десятилетия праздник стал всенародным для всех регионов, где рыбалка – традиционный промысел, также с ним можно поздравлять всех рыболовов-любителей. Праздник рыболова не ограничивает людей в занятии ловли рыбы по возрасту, полу, интересам, либо по другим параметрам, ведь Россия омывается 15 морями и тремя океанами, а количество рек и вовсе не сосчитать!Масштабные городские праздники проводят в тех регионах, где исторически развито рыболовство – Камчатка, Чукотка, Ямал, Карелия, Калининград, Мурманск, Владивосток, Сахалин, Таймыр и Ленинградская область и конечно же Керчь, где профессия рыболова была почетной на протяжении 26 веков существования города. Рыбаки еще в античности кормили древний Пантикапей. Даже название столицы Боспорского царства в переводе с древнеиранского языка означает "рыбный путь". Прибрежные морские воды были неиссякаемым источником пищи для людей, о чем свидетельствуют находки археологов. В музее древностей Керчи можно подробнее ознакомиться с рыбацкой атрибутикой разных эпох.Основу промысла в Керчи составляли знаменитая местная сельдь, осетровые, камбала, кефаль, бычки, хамса. Почти в каждой керченской семье были люди, связанные с профессиональным рыболовством, работали множество рыбколхозов, может быть именно поэтому в Керчи народные гуляния в честь праздника продолжаются не один, а два дня.Старожилы помнят и парад рыболовецких судов, и выставки предприятий, соревнования для рыбаков, ярмарку угощений из рыбы, огромные чаны с ухой на кострах, концерты, шествия и приуроченный к Дню рыбака праздник Нептуна, радующий детей и взрослых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, инфографика, рыболовство, рыбоводство, рыбалка