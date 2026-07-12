https://crimea.ria.ru/20260712/chast-sevastopolya-ostaetsya-bez-sveta-iz-za-sereznoy-avarii-na-setyakh---chto-izvestno-1157576314.html
Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно
Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно
Часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, пока соблюдать привычный график отключений возможности нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T20:59
2026-07-12T20:59
2026-07-12T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, пока соблюдать привычный график отключений возможности нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, из-за дефицита энергии соблюдать привычный график "3 через 3" сейчас невозможно. На данный момент отключены потребители и 1-й и 2-й очереди.И подчеркнул, что как только авария на магистральных сетях будет устранена и Севастополю вернут необходимый объем мощности, будут возвращены и стандартные графики "3 через 3"."Прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, михаил развожаев
Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно
Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - Развожаев
20:59 12.07.2026 (обновлено: 21:00 12.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, пока соблюдать привычный график отключений возможности нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона, Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности. Наши энергетики находятся на связи с коллегами, специалисты устраняют последствия технологического нарушения", - сообщил он.
По его словам, из-за дефицита энергии соблюдать привычный график "3 через 3" сейчас невозможно. На данный момент отключены потребители и 1-й и 2-й очереди.
"Пока идут восстановительные работы, мы вынуждены перейти на временную схему. Если у вас сейчас нет света, будьте готовы к тому, что его не будет около 6 часов. Если свет есть, он будет подаваться в течение 2 часов, после чего последует отключение", - проинформировал он.
И подчеркнул, что как только авария на магистральных сетях будет устранена и Севастополю вернут необходимый объем мощности, будут возвращены и стандартные графики "3 через 3".
"Прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города", - заключил губернатор.
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