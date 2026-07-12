https://crimea.ria.ru/20260712/chast-sevastopolya-ostaetsya-bez-sveta-iz-za-sereznoy-avarii-na-setyakh---chto-izvestno-1157576314.html

Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно

Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно

Часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, пока соблюдать привычный график отключений возможности нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T20:59

2026-07-12T20:59

2026-07-12T21:00

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отключение электроэнергии в крыму

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, пока соблюдать привычный график отключений возможности нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, из-за дефицита энергии соблюдать привычный график "3 через 3" сейчас невозможно. На данный момент отключены потребители и 1-й и 2-й очереди.И подчеркнул, что как только авария на магистральных сетях будет устранена и Севастополю вернут необходимый объем мощности, будут возвращены и стандартные графики "3 через 3"."Прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260712/avariya-v-magistralnykh-elektrosetyakh-krymskoy-energosistemy--bez-sveta-takzhe-sevastopol-1157575906.html

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