Рейтинг@Mail.ru
Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260712/bolshaya-i-malenkaya-skolko-ryby-poymali-v-azovskom-i-chernom-moryakh-s-nachala-goda-1157569030.html
Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года
Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года
С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приведены в сообщении Российского федерального агентства по... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:50
2026-07-12T21:50
рыболовство
росрыболовство
новости
азовское море
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0c/1157569188_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_cd4266245e222cbded918668c93e3af2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приведены в сообщении Российского федерального агентства по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в этом году на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в регионе предусмотрено 81,8 миллиона рублей, из которых 73,5 миллиона рублей уже направлены получателям. Эта поддержка помогает ремонтировать промысловые суда, обновлять производство, сохранять рабочие места, отметил губернатор, и поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с морем: рыбаков, капитанов, механиков, работников рыбоперерабатывающих предприятий, ветеранов отрасли.Всего же, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 6 июля российские рыбаки выловили 2,4 млн тонн водных биоресурсов.Самые большие цифры вылова – в Дальневосточном бассейне: 1923,2 тыс тонн минтая, трески, тихоокеанской сельди и дальневосточной камбалы.В Северном бассейне рыбаки добыли 194,7 тыс тонн трески и пикши, причем последней аж на четверть больше, чем за аналогичный период 2025 года.В Западном бассейне за чуть более чем полгода наловили 48,3 тыс тонн шпрота и балтийской сельди, а в Волжско-Каспийском бассейне: 39 тыс тонн кильки и частиковых видов рыб.В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 209,900 тыс тонн рыбы.В середине лета рыбаки всей России отмечают свой профессиональный праздник. Он приходится на второе воскресенье второго летнего месяца. В 2026 году это 12 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260410/kakuyu-rybu-dobyvayut-v-chernom-i-azovskom-moryakh-i-kuda-ona-ukhodit-1155055837.html
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0c/1157569188_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2992e2e0d6ab16ceaf747c5714d621f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыболовство, росрыболовство, новости, азовское море, черное море
Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года

Почти 20 тысяч тонн рыбы выловили в Азовском и Черном морях с начала года

21:50 12.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Курбатов / Перейти в фотобанкРыболовство
Рыболовство - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Алексей Курбатов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приведены в сообщении Российского федерального агентства по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в этом году на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в регионе предусмотрено 81,8 миллиона рублей, из которых 73,5 миллиона рублей уже направлены получателям. Эта поддержка помогает ремонтировать промысловые суда, обновлять производство, сохранять рабочие места, отметил губернатор, и поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с морем: рыбаков, капитанов, механиков, работников рыбоперерабатывающих предприятий, ветеранов отрасли.
Всего же, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 6 июля российские рыбаки выловили 2,4 млн тонн водных биоресурсов.
Самые большие цифры вылова – в Дальневосточном бассейне: 1923,2 тыс тонн минтая, трески, тихоокеанской сельди и дальневосточной камбалы.
В Северном бассейне рыбаки добыли 194,7 тыс тонн трески и пикши, причем последней аж на четверть больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В Западном бассейне за чуть более чем полгода наловили 48,3 тыс тонн шпрота и балтийской сельди, а в Волжско-Каспийском бассейне: 39 тыс тонн кильки и частиковых видов рыб.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 209,900 тыс тонн рыбы.
В середине лета рыбаки всей России отмечают свой профессиональный праздник. Он приходится на второе воскресенье второго летнего месяца. В 2026 году это 12 июля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ставрида
10 апреля, 09:43
Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит
 
РыболовствоРосрыболовствоНовостиАзовское мореЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:00ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
21:52Крымский мост закрыт
21:51В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
21:50Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года
21:31Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском канале и смерть Линдси Грэма*: главное за день
21:20Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям
21:10Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
20:59Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно
20:47Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА
20:28В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные
20:11Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента
19:51Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:28Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара
19:10Доставку какой еды лучше не заказывать в жару
18:52Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
18:31Названы главные опасности летнего периода
18:10Мобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорами
17:52300 беспилотников атаковали Москву
17:30Из склепов Керчи на арену: цирк Петра Тарахно
17:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Лента новостейМолния