https://crimea.ria.ru/20260712/bolshaya-i-malenkaya-skolko-ryby-poymali-v-azovskom-i-chernom-moryakh-s-nachala-goda-1157569030.html

Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года

Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года

С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приведены в сообщении Российского федерального агентства по... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T21:50

2026-07-12T21:50

2026-07-12T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приведены в сообщении Российского федерального агентства по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в этом году на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в регионе предусмотрено 81,8 миллиона рублей, из которых 73,5 миллиона рублей уже направлены получателям. Эта поддержка помогает ремонтировать промысловые суда, обновлять производство, сохранять рабочие места, отметил губернатор, и поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с морем: рыбаков, капитанов, механиков, работников рыбоперерабатывающих предприятий, ветеранов отрасли.Всего же, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 6 июля российские рыбаки выловили 2,4 млн тонн водных биоресурсов.Самые большие цифры вылова – в Дальневосточном бассейне: 1923,2 тыс тонн минтая, трески, тихоокеанской сельди и дальневосточной камбалы.В Северном бассейне рыбаки добыли 194,7 тыс тонн трески и пикши, причем последней аж на четверть больше, чем за аналогичный период 2025 года.В Западном бассейне за чуть более чем полгода наловили 48,3 тыс тонн шпрота и балтийской сельди, а в Волжско-Каспийском бассейне: 39 тыс тонн кильки и частиковых видов рыб.В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 209,900 тыс тонн рыбы.В середине лета рыбаки всей России отмечают свой профессиональный праздник. Он приходится на второе воскресенье второго летнего месяца. В 2026 году это 12 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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рыболовство, росрыболовство, новости, азовское море, черное море