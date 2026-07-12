https://crimea.ria.ru/20260712/bitva-mashin-kak-proiskhodilo-krupneyshee-tankovoe-srazhenie-pod-prokhorovkoy-1157564696.html

Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой

Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой

83 года назад, 12 июля 1943 года, произошла одна из ключевых и знаковых битв Великой Отечественной войны – сражение у железнодорожной станции Прохоровка,... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T11:05

2026-07-12T11:05

2026-07-12T11:05

история

ссср

великая отечественная война

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 83 года назад, 12 июля 1943 года, произошла одна из ключевых и знаковых битв Великой Отечественной войны – сражение у железнодорожной станции Прохоровка, ставшее крупнейшей танковой баталией в истории человечества. На узком участке фронта на южном фасе сошлись в бою от 1200 до 1500 советских и немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Сражение под Прохоровкой стало переломным моментом Курской битвы. Советские войска остановили натиск врага и создали условия для контрнаступления Красной Армии с последующим освобождением Белгорода и Орла.Планы Гитлера: операция "Цитадель"В Сталинградской битве, завершившейся в начале февраля 1943 года поражением гитлеровских войск, Германия и ее союзники потеряли порядка 1,5 миллиона человек и большое количество техники. Немецкая армия понесла ощутимый урон, тем не менее, на Восточном фронте к началу весны она все еще представляла грозную силу – около 200 дивизий вермахта и около 20 дивизий союзников.Эти соединения Гитлер намеревался использовать, чтобы перехватить стратегическую инициативу в войне в результате летней наступательной операции под кодовым названием "Цитадель". Оптимизм вождю Третьего рейха внушали проведенные командующим группой армий "Юг" Эрихом фон Манштейном в феврале-марте успешные контрудары, в результате которых немцами снова были захвачены Харьков и Белгород.Войска Воронежского фронта отступили на 100-150 км, что привело к образованию так называемого "Курского выступа" ("Курской дуги") шириной 200 и глубиной 150 километров. В рамках операции "Цитадель" планировалось сходящимися с севера и юга ударами на Курск окружить и разгромить находящиеся на выступе советские войска. Хотя далеко не все немецкие генералы считали целесообразным наступление на этом участке фронта, включая самого Манштейна и теоретика "блицкрига" Гейнца Гудериана.В районе "Курского выступа" немцы сосредоточили 50 дивизий, около 900 тысяч солдат, 2758 танков, около 10 тысяч самоходных артиллерийских установок, 2050 самолетов, порядка 10 тысяч противотанковых орудий и минометов.С советской стороны на восьми оборонительных рубежах находились не менее 1,3 миллиона солдат, 3444 танка, 19 тысяч орудий и минометов, 2172 самолета."Русские превратили каждый метр земли в ловушку"Операция "Цитадель" началась 5 июля. Наступление не стало для советского командования неожиданностью. Благодаря хорошо налаженной разведке в Москве и непосредственно на месте были осведомлены о каждом шаге противника. К отражению наступления Красная Армия успела подготовиться, заминировав почти всю прифронтовую зону. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта. Как вспоминал оберштурмфюрер СС Рудольф фон Риббентроп (сын главы МИД Третьего рейха), "русские превратили каждый метр земли в ловушку".Хорошо подготовилась и артиллерия. Сразу же после начала наступления гитлеровцев по ним наносились мощнейшие упреждающие удары. Уже к исходу 10 июля наступление вермахта было остановлено в полосе Центрального фронта. 9-я немецкая армия, наступавшая на фронте протяженностью 90 километров, сумела вклиниться в оборону Воронежского фронта лишь на 8-12 километров. На обоянском направлении 4-й армии удалось с тяжелыми боями пройти 35 километров, но к 12 июля ее соединения были остановлены.Герои битвыСамый масштабный в истории танковый бой под Прохоровкой произошел 12 июля. Немцы планировали нанести два удара по сходящимся направлениям силами 2-го танкового корпуса СС 4-й танковой армии и 3-го танкового корпуса оперативной группы "Кемпф". Осуществить спланированный советским командованием мощный контрудар должна была 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова.По разным оценкам, с обеих сторон в сражении участвовали от 1200 до 1500 танков и самоходных артиллерийских орудий, примерно поровну с каждой стороны. Советская и немецкая авиация вели бои в воздухе. Боевые действия шли с переменным успехом.Советские танкисты к утру вышли на рубеж развертывания западнее Прохоровки, однако к тому времени силы 3-го танкового корпуса немцев нанесли удар, создав угрозу прорыва и выхода в тыл 5-й гвардейской армии. Ротмистров распорядился направить на опасный участок дополнительные войска. После артпогдготовки и при поддержке с воздуха танкисты 5-й армии перешли в контрнаступление.Танкисты Ротмистрова начали теснить противника на юго-запад, но затем в середине дня были вынуждены остановиться. Гитлеровцы ввели в бой дополнительные силы – свыше 100 танков и большое количество мотопехоты. Соединения вермахта прорвали оборону на северо-западе и прошли на 7 километров, охватив правый фланг 5-й гвардейской танковой армии.Выдвинувшимся навстречу противнику танковой и механизированной бригадам Красной Армии удалось остановить продвижение немцев.Значение сражения под ПрохоровкойОценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой в различных источниках сильно отличаются. Так, советские войска потеряли под Прохоровкой, по одним данным, около 3 тысяч бойцов убитыми и ранеными и от 270 до 340 танков, по другим – 35 тысяч солдат и офицеров и 470 танков и САУ.Данные о потерях немцев также разнятся: в одних источниках – около 10 тысяч человек и 360 танков и САУ, в других – около 8 тысяч солдат и менее 100 единиц тяжелой бронетехники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260705/odno-iz-klyuchevykh-srazheniy-80-let-nazad-nachalas-kurskaya-bitva-1129828320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, ссср, великая отечественная война, память