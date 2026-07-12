Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой
12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Рязанов / Перейти в фотобанкБитва на Курской дуге. Разгромленная немецкая техника на поле боя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 83 года назад, 12 июля 1943 года, произошла одна из ключевых и знаковых битв Великой Отечественной войны – сражение у железнодорожной станции Прохоровка, ставшее крупнейшей танковой баталией в истории человечества. На узком участке фронта на южном фасе сошлись в бою от 1200 до 1500 советских и немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Сражение под Прохоровкой стало переломным моментом Курской битвы. Советские войска остановили натиск врага и создали условия для контрнаступления Красной Армии с последующим освобождением Белгорода и Орла.
Планы Гитлера: операция "Цитадель"
В Сталинградской битве, завершившейся в начале февраля 1943 года поражением гитлеровских войск, Германия и ее союзники потеряли порядка 1,5 миллиона человек и большое количество техники. Немецкая армия понесла ощутимый урон, тем не менее, на Восточном фронте к началу весны она все еще представляла грозную силу – около 200 дивизий вермахта и около 20 дивизий союзников.
Эти соединения Гитлер намеревался использовать, чтобы перехватить стратегическую инициативу в войне в результате летней наступательной операции под кодовым названием "Цитадель". Оптимизм вождю Третьего рейха внушали проведенные командующим группой армий "Юг" Эрихом фон Манштейном в феврале-марте успешные контрудары, в результате которых немцами снова были захвачены Харьков и Белгород.
Войска Воронежского фронта отступили на 100-150 км, что привело к образованию так называемого "Курского выступа" ("Курской дуги") шириной 200 и глубиной 150 километров. В рамках операции "Цитадель" планировалось сходящимися с севера и юга ударами на Курск окружить и разгромить находящиеся на выступе советские войска. Хотя далеко не все немецкие генералы считали целесообразным наступление на этом участке фронта, включая самого Манштейна и теоретика "блицкрига" Гейнца Гудериана.
В районе "Курского выступа" немцы сосредоточили 50 дивизий, около 900 тысяч солдат, 2758 танков, около 10 тысяч самоходных артиллерийских установок, 2050 самолетов, порядка 10 тысяч противотанковых орудий и минометов.
С советской стороны на восьми оборонительных рубежах находились не менее 1,3 миллиона солдат, 3444 танка, 19 тысяч орудий и минометов, 2172 самолета.
Соотношение сил было явно не в пользу наступающих, однако гитлеровцы возлагали огромные надежды на новинки своего ВПК, в первую очередь танки "Пантера" и противотанковые самоходки "Фердинанд", а также тяжелые танки "Тигр", которые впервые были полноценно использованы несколькими месяцами ранее в ходе боев под Харьковом. По мнению немецкого командования, именно они и должны были сыграть решающую роль в сражении. К имевшейся ранее у немцев под Курском технике были дополнительно переброшены 134 "Тигра", 190 "Пантер" и 90 "Фердинандов".
"Русские превратили каждый метр земли в ловушку"
Операция "Цитадель" началась 5 июля. Наступление не стало для советского командования неожиданностью. Благодаря хорошо налаженной разведке в Москве и непосредственно на месте были осведомлены о каждом шаге противника. К отражению наступления Красная Армия успела подготовиться, заминировав почти всю прифронтовую зону. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта. Как вспоминал оберштурмфюрер СС Рудольф фон Риббентроп (сын главы МИД Третьего рейха), "русские превратили каждый метр земли в ловушку".
Хорошо подготовилась и артиллерия. Сразу же после начала наступления гитлеровцев по ним наносились мощнейшие упреждающие удары. Уже к исходу 10 июля наступление вермахта было остановлено в полосе Центрального фронта. 9-я немецкая армия, наступавшая на фронте протяженностью 90 километров, сумела вклиниться в оборону Воронежского фронта лишь на 8-12 километров. На обоянском направлении 4-й армии удалось с тяжелыми боями пройти 35 километров, но к 12 июля ее соединения были остановлены.
Поняв бесперспективность попыток прорвать оборону Воронежского фронта на этих участках, немецкие генералы решили перенести направление главного удара в южную часть "Курской дуги" – на деревню Прохоровка – и выйти к Курску с юго-востока. Советское командование поставило задачу во что бы то ни стало не дать немцам прорваться.
Герои битвы
Самый масштабный в истории танковый бой под Прохоровкой произошел 12 июля. Немцы планировали нанести два удара по сходящимся направлениям силами 2-го танкового корпуса СС 4-й танковой армии и 3-го танкового корпуса оперативной группы "Кемпф". Осуществить спланированный советским командованием мощный контрудар должна была 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова.
По разным оценкам, с обеих сторон в сражении участвовали от 1200 до 1500 танков и самоходных артиллерийских орудий, примерно поровну с каждой стороны. Советская и немецкая авиация вели бои в воздухе. Боевые действия шли с переменным успехом.
Советские танкисты к утру вышли на рубеж развертывания западнее Прохоровки, однако к тому времени силы 3-го танкового корпуса немцев нанесли удар, создав угрозу прорыва и выхода в тыл 5-й гвардейской армии. Ротмистров распорядился направить на опасный участок дополнительные войска. После артпогдготовки и при поддержке с воздуха танкисты 5-й армии перешли в контрнаступление.
Танкисты Ротмистрова начали теснить противника на юго-запад, но затем в середине дня были вынуждены остановиться. Гитлеровцы ввели в бой дополнительные силы – свыше 100 танков и большое количество мотопехоты. Соединения вермахта прорвали оборону на северо-западе и прошли на 7 километров, охватив правый фланг 5-й гвардейской танковой армии.
Выдвинувшимся навстречу противнику танковой и механизированной бригадам Красной Армии удалось остановить продвижение немцев.
Знаменитый советский танкист-ас, Герой Советского Союза Александр Милюков в ходе сражения на Т-34 уничтожил в дуэли "Пантеру", а затем еще три немецких "Тигра". Символом мужества и героизма Прохоровской операции стал старший сержант Александр Николаев, который одним из первых в истории Великой Отечественной войны совершил танковый таран. На подбитой горящей машине он на полном ходу протаранил немецкий "Тигр", в результате чего взорвались оба танка. Взвод противотанковых ружей гвардии старшего лейтенанта Павла Шпетного уничтожил шесть немецких танков. Седьмую вражескую машину Шпетный остановил ценой собственной жизни, бросившись под нее со связкой гранат.
Значение сражения под Прохоровкой
Оценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой в различных источниках сильно отличаются. Так, советские войска потеряли под Прохоровкой, по одним данным, около 3 тысяч бойцов убитыми и ранеными и от 270 до 340 танков, по другим – 35 тысяч солдат и офицеров и 470 танков и САУ.
Данные о потерях немцев также разнятся: в одних источниках – около 10 тысяч человек и 360 танков и САУ, в других – около 8 тысяч солдат и менее 100 единиц тяжелой бронетехники.
В результате сражения ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей, однако благодаря решительным действиям советских частей план гитлеровского наступления был сорван. Одновременно с этим началось наступление Западного и Брянского фронтов и контрнаступление Центрального фронта. Поэтому немцы начали отводить свои подвижные соединения на исходные позиции. Инициатива перешла в руки Красной Армии, которая провела масштабное наступление на "Курской дуге", освободив Орел и Белгород и окончательно ликвидировали угрозу Москве.
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