https://crimea.ria.ru/20260712/avtomobil-zagorelsya-na-khodu-na-trasse-tavrida-1157566231.html

Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"

Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"

Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T12:37

2026-07-12T12:37

2026-07-12T12:37

трасса таврида

новости крыма

феодосия

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происшествия

мчс крыма

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части пгт Приморский. Пострадавших в результате происшествия не было, причину возгорания транспортного средства установят эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на КубаниВ Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-chislo-pogibshikh-v-dtp-za-god-snizilos-pochti-na-11-protsentov-1157372626.html

феодосия

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2026

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трасса таврида, новости крыма, феодосия, автомобиль, происшествия, мчс крыма, пожар