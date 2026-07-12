Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
В Крыму на трассе "Таврида" загорелась машина в движении
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
"Сегодня на 88 км автодороги "Таврида" в районе пгт Приморский в движении загорелся автомобиль. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство", – говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
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Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
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Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
3 из 3
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
1 из 3
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
2 из 3
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
3 из 3
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части пгт Приморский. Пострадавших в результате происшествия не было, причину возгорания транспортного средства установят эксперты.
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