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Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T12:37
2026-07-12T12:37
трасса таврида
новости крыма
феодосия
автомобиль
происшествия
мчс крыма
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части пгт Приморский. Пострадавших в результате происшествия не было, причину возгорания транспортного средства установят эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на КубаниВ Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
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трасса таврида, новости крыма, феодосия, автомобиль, происшествия, мчс крыма, пожар
Автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"

В Крыму на трассе "Таврида" загорелась машина в движении

12:37 12.07.2026
 
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
"Сегодня на 88 км автодороги "Таврида" в районе пгт Приморский в движении загорелся автомобиль. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство", – говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
Тушение возгорания автомобиля
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Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
Тушение возгорания автомобиля
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Тушение возгорания автомобиля
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© МЧС Республики КрымТушение возгорания автомобиля
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Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
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Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
3 из 3
Тушение возгорания автомобиля
© МЧС Республики Крым
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части пгт Приморский. Пострадавших в результате происшествия не было, причину возгорания транспортного средства установят эксперты.
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