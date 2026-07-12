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Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T18:52
2026-07-12T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно, сообщает пресс-служба предприятия. На данный момент в Севастополе отключены потребители по 1й и 2й очереди.В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.В связи с аварийно-ремонтными работами на электросетях было ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

В магистральных сетях крымской энергосистемы произошла авария – без света и Севастополь

18:52 12.07.2026 (обновлено: 19:00 12.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РДУ задан большой объем ограничения мощности", – проинформировали на предприятии.
На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно, сообщает пресс-служба предприятия. На данный момент в Севастополе отключены потребители по 1й и 2й очереди.
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.
В связи с аварийно-ремонтными работами на электросетях было ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.
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