https://crimea.ria.ru/20260712/avariya-v-magistralnykh-elektrosetyakh-krymskoy-energosistemy--bez-sveta-takzhe-sevastopol-1157575906.html

Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T18:52

2026-07-12T18:52

2026-07-12T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно, сообщает пресс-служба предприятия. На данный момент в Севастополе отключены потребители по 1й и 2й очереди.В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.В связи с аварийно-ремонтными работами на электросетях было ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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