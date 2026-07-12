https://crimea.ria.ru/20260712/arkhitektor-nazval-glavnyy-bich-landshaftov-kryma-1157433006.html

Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма

Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма

При строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T07:51

2026-07-12T07:51

2026-07-12T07:51

кирилл бабеев

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стройка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. При строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал архитектор, председатель Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев, отметив, что наибольший урон ландшафтам полострова продолжает наносить нарушение масштабности.Любая стройка является своеобразным наступлением на природу, тем более, если мы говорим о каки-то уникальных объектах в Крыму, как, например, Карадаг, Коктебель или Сакские озера, отметил Бабеев."В любом случае новая застройка антропогенная и влияет на природу", – добавил он.Но поскольку обойтись без возведения новых объектов в соответствии с требованиями времени мы не можем, то должны научиться грамотно вписывать их в природу, добавил он.Он отметил, что в архитектуре есть некоторые приемы, такие как, например, пластика фасадов, которые позволяют, пускай и визуально, минимизировать влияние нового объекта на ландшафт, и сделать здание не таким массивным, какое оно есть на самом деле."Это может быть террасирование этажей, чтобы более плавно его внедрить в природное окружение. Может быть использование натуральных природных материалов, которые будут более органично сочетаться с окружающей природой", – привел пример архитектор.Но наибольший урон ландшафтам Крыма наносит нарушение масштабности, считает эксперт, которое продолжает происходить.При этом подходить к решению этого вопроса в тех или иных районах и даже населенных пунктах Крыма следует по-разному, считает эксперт."На мой взгляд, Коктебель не выдерживает застройку даже 9 этажей. Если мы говорим о более урбанизированных районах, допустим, Алуште либо Ялте, то, может быть, да, там уместна такая застройка. Но если это какие-то сформированные природой и историей места, то, конечно, высотная застройка негативно влияет", – сказал Бабеев.Он подчеркнул, что любые проектные архитектурные работы, призванные вписать современные здания в природные ландшафты с минимальным нанесением вреда делаются в соответствии с установленными регламентами, которые не просто должны существовать, но и контролироваться в своем исполнении."Архитектор действует в рамках установленных правительством законов. Есть определенные градостроительные условия, ограничения, которые получает заказчик и передает их архитектору для того, чтобы проектировать. Это не значит, что архитектор захотел сделать какое-то огромное здание, и он его делает", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл бабеев, архитектура, крым, новости крыма, строительство, стройка, мнения