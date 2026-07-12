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Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма
Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма
При строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T07:51
2026-07-12T07:51
кирилл бабеев
архитектура
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строительство
стройка
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. При строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал архитектор, председатель Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев, отметив, что наибольший урон ландшафтам полострова продолжает наносить нарушение масштабности.Любая стройка является своеобразным наступлением на природу, тем более, если мы говорим о каки-то уникальных объектах в Крыму, как, например, Карадаг, Коктебель или Сакские озера, отметил Бабеев."В любом случае новая застройка антропогенная и влияет на природу", – добавил он.Но поскольку обойтись без возведения новых объектов в соответствии с требованиями времени мы не можем, то должны научиться грамотно вписывать их в природу, добавил он.Он отметил, что в архитектуре есть некоторые приемы, такие как, например, пластика фасадов, которые позволяют, пускай и визуально, минимизировать влияние нового объекта на ландшафт, и сделать здание не таким массивным, какое оно есть на самом деле."Это может быть террасирование этажей, чтобы более плавно его внедрить в природное окружение. Может быть использование натуральных природных материалов, которые будут более органично сочетаться с окружающей природой", – привел пример архитектор.Но наибольший урон ландшафтам Крыма наносит нарушение масштабности, считает эксперт, которое продолжает происходить.При этом подходить к решению этого вопроса в тех или иных районах и даже населенных пунктах Крыма следует по-разному, считает эксперт."На мой взгляд, Коктебель не выдерживает застройку даже 9 этажей. Если мы говорим о более урбанизированных районах, допустим, Алуште либо Ялте, то, может быть, да, там уместна такая застройка. Но если это какие-то сформированные природой и историей места, то, конечно, высотная застройка негативно влияет", – сказал Бабеев.Он подчеркнул, что любые проектные архитектурные работы, призванные вписать современные здания в природные ландшафты с минимальным нанесением вреда делаются в соответствии с установленными регламентами, которые не просто должны существовать, но и контролироваться в своем исполнении."Архитектор действует в рамках установленных правительством законов. Есть определенные градостроительные условия, ограничения, которые получает заказчик и передает их архитектору для того, чтобы проектировать. Это не значит, что архитектор захотел сделать какое-то огромное здание, и он его делает", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение
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кирилл бабеев, архитектура, крым, новости крыма, строительство, стройка, мнения
Архитектор назвал главный бич ландшафтов Крыма

Нарушение масштабности при крупных стройках в Крыму может наносить урон ландшафту – экперт

07:51 12.07.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. При строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал архитектор, председатель Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев, отметив, что наибольший урон ландшафтам полострова продолжает наносить нарушение масштабности.
Любая стройка является своеобразным наступлением на природу, тем более, если мы говорим о каки-то уникальных объектах в Крыму, как, например, Карадаг, Коктебель или Сакские озера, отметил Бабеев.
"В любом случае новая застройка антропогенная и влияет на природу", – добавил он.
Но поскольку обойтись без возведения новых объектов в соответствии с требованиями времени мы не можем, то должны научиться грамотно вписывать их в природу, добавил он.

"Я вижу... более глобальную проблему – это отношение застройки к природе... И, на мой взгляд, застройщикам надо задуматься, как уменьшить это влияние. Каким образом сделать, чтобы застройка более органично вписывалась в природное окружение. Как это сделать с современными технологиями и материалами в отделке", - говорит Бабеев.

Он отметил, что в архитектуре есть некоторые приемы, такие как, например, пластика фасадов, которые позволяют, пускай и визуально, минимизировать влияние нового объекта на ландшафт, и сделать здание не таким массивным, какое оно есть на самом деле.
"Это может быть террасирование этажей, чтобы более плавно его внедрить в природное окружение. Может быть использование натуральных природных материалов, которые будут более органично сочетаться с окружающей природой", – привел пример архитектор.
Но наибольший урон ландшафтам Крыма наносит нарушение масштабности, считает эксперт, которое продолжает происходить.
При этом подходить к решению этого вопроса в тех или иных районах и даже населенных пунктах Крыма следует по-разному, считает эксперт.
"На мой взгляд, Коктебель не выдерживает застройку даже 9 этажей. Если мы говорим о более урбанизированных районах, допустим, Алуште либо Ялте, то, может быть, да, там уместна такая застройка. Но если это какие-то сформированные природой и историей места, то, конечно, высотная застройка негативно влияет", – сказал Бабеев.
Он подчеркнул, что любые проектные архитектурные работы, призванные вписать современные здания в природные ландшафты с минимальным нанесением вреда делаются в соответствии с установленными регламентами, которые не просто должны существовать, но и контролироваться в своем исполнении.
"Архитектор действует в рамках установленных правительством законов. Есть определенные градостроительные условия, ограничения, которые получает заказчик и передает их архитектору для того, чтобы проектировать. Это не значит, что архитектор захотел сделать какое-то огромное здание, и он его делает", – заключил эксперт.
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