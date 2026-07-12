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349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ

349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ - РИА Новости Крым, 12.07.2026

349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ

Российские средства ПВО в ночь на воскресенье, 12 июля, перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T08:39

2026-07-12T08:39

2026-07-12T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на воскресенье, 12 июля, перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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