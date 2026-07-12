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349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ
349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ - РИА Новости Крым, 12.07.2026
349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ
Российские средства ПВО в ночь на воскресенье, 12 июля, перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на воскресенье, 12 июля, перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ
349 украинских дронов перехватили и уничтожили ночью над Крымом и еще 15 регионами России
08:39 12.07.2026 (обновлено: 08:43 12.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на воскресенье, 12 июля, перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в МО РФ.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.
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