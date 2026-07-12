https://crimea.ria.ru/20260712/300-bespilotnikov-atakovali-moskvu-1157575123.html
300 беспилотников атаковали Москву
300 беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2026
300 беспилотников атаковали Москву
Силы российской ПВО в течение суток отразили атаку сотен украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T17:52
2026-07-12T17:52
2026-07-12T17:52
новости
сергей собянин
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москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение суток отразили атаку сотен украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС.45 вражеских дронов были уничтожены на подлете к Москве, также сообщил Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260712/349-ukrainskikh-dronov-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-15-regionami-rf-1157562637.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, сергей собянин, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
300 беспилотников атаковали Москву
300 беспилотников атаковали Москву в течение суток