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300 беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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300 беспилотников атаковали Москву
300 беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2026
300 беспилотников атаковали Москву
Силы российской ПВО в течение суток отразили атаку сотен украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T17:52
2026-07-12T17:52
новости
сергей собянин
московская область
москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение суток отразили атаку сотен украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС.45 вражеских дронов были уничтожены на подлете к Москве, также сообщил Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260712/349-ukrainskikh-dronov-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-15-regionami-rf-1157562637.html
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новости, сергей собянин, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
300 беспилотников атаковали Москву

300 беспилотников атаковали Москву в течение суток

17:52 12.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение суток отразили атаку сотен украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС.
"В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", – проинформировал градоначальник.
45 вражеских дронов были уничтожены на подлете к Москве, также сообщил Собянин.
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Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
08:39
349 украинских дронов ликвидировали ночью над Крымом и еще 15 регионами РФ
 
НовостиСергей СобянинМосковская областьМоскваПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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