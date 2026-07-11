https://crimea.ria.ru/20260711/zelenskiy-styanul-v-kiev-vse-imeyuschiesya-u-ukrainy-zapadnye-kompleksy-pro-1157559067.html

Зеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО

Зеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Зеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО

Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T15:34

2026-07-11T15:34

2026-07-11T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны РФ.Анализ результатов применения ВС РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами, заявило оборонное ведомство.Высокоточное оружие Вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, добавили в Минобороны РФ."Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответные удары Вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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