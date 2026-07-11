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Волынская резня – как это было и кто в ответе

Волынская резня – как это было и кто в ответе - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Волынская резня – как это было и кто в ответе

Волынской резней называют массовое уничтожение польского населения силами украинских националистов из ОУН-УПА*. Трагедия произошла летом 1943-го на территории... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T09:46

2026-07-11T09:46

2026-07-11T09:46

волынская область

справка

украина

польша

геноцид

история

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Волынской резней называют массовое уничтожение польского населения силами украинских националистов из ОУН-УПА*. Трагедия произошла летом 1943-го на территории Западной Украины, где проживало много поляков.Предыстория конфликта уходит вглубь веков, он накапливался столетиями. Сначала за территории нынешней Западной Украины несколько столетий спорили Литва и Польша. Причем экспансия последней обычно встречала горячее сопротивление местных жителей. В конце XVIII века территории были разделены между Пруссией, Австрией и Россией.По итогам советско-польской войны 1919-1921 гг. значительные области Западной Украины с их населением вошли в состав Польши. На этих землях развернулась жесткая политика "полонизации" — украинцы были понижены в правах, их имущество и землю насильно передавали полякам, которые колонизировали территорию. Это способствовало росту националистических настроений среди коренного населения. В 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН*), которая главным врагом объявила именно Польшу.Осенью 1939 года Красная армия освободила западно-украинские земли и вернула их в состав СССР, но в Галиции и Волыни остались проживать десятки тысяч поляков.В 1941 году Западная Украина была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Члены ОУН*, сотрудничавшие с немцами, начали нападать на польские села, вырезая поляков, которых приравнивали к евреям. Массовая резня началась в феврале 1943 года, после Сталинградской битвы, когда стало ясно, что фашистский режим долго не продержится. При этом никаких наказаний бандеровцам от фашистов за террористические акции не наблюдалось.Первый пик убийств прокатился по территориям современных Волынской, Ровненской и части Тернопольской областей. Его отсчитывают от 9 февраля 1943 года, когда украинские бандиты под видом советских партизан зашли в польскую колонию Паросля в Сарнинском районе, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек.Вторая волна резни произошла во второй половине 1943 года на территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Члены ОУН-УПА* при поддержке украинского населения тысячами вырезали поляков. Убивали особо изощренными способами и женщин, и детей, и стариков. Своего апогея этнические убийства поляков карателями из ОУН-УПА* достигли в июле-августе 1943 года. Вместе с бандеровцами в геноциде поляков принимали военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".Массовый террор против польского населения продолжался вплоть до лета 1944 года, но окончательно сошел на нет только к началу 1945 года, когда Красная Армия вновь освободила Западную Украину. Впрочем, отдельные нападения украинских националистов на поляков отмечались и в 1947 году.Поляки в ответ создали свои карательные отряды и нападали на украинские населенные пункты, в которых размещались части ОУН-УПА*. Положить конец террору смогла только советская армия.Польские исследователи считают, что реально от рук бандеровцев погибло 50-60 тысяч поляков. Но некоторые называют цифры вплоть до 150 тысяч, так как террор касался и жителей этих регионов других национальностей - евреев, русских, украинцев, армян, чехов...Не так давно ФСБ России рассекретила новые архивные материалы о массовом геноциде мирного польского населения на Волыни, совершенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Общественности был представлен рассекреченный протокол допроса непосредственного участника Волынской резни члена ОУН-УПА* Ивана Васюка с псевдонимом "Голубь".По показаниям Васюка, участники отряда "Ворона" в июле 1943 - январе 1944 года зверски убили около 1500 мирных граждан польской и украинской национальностей.На вопрос следователя "Смерш", чем он занимался, находясь в "бандеровской организации", Васюк ответил:"За период пребывания там с июля месяца 1943 года до момента моего задержания, т.е. по 7 января 1944 года, наш отряд под командованием "Ворон" занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть у них пригодное из имущества, скот, хлеб и другие продукты. Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей".Бандеровцы убивали не только поляков, но и украинцев, если те не были участниками оуновской организации:"Наш отряд, в том числе и я, нападал на следующие деревни: Старики, Вязовку, Угла. Нападение на эти деревни происходило в ноябре месяце 1943 года. В этих деревнях мною были убиты, как я показал выше, 19 человек. После того, как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали. Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бендеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками".Польская сторона настаивает на том, чтобы Киев официально признал преступной деятельность ОУН-УПА* в ходе резни. Польский Сейм утвердил 11 июля в качестве государственного Дня памяти о поляках — жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА*.*Запрещенные в РФ экстремистские организации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волынская область, справка, украина, польша, геноцид, история