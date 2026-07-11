https://crimea.ria.ru/20260711/vkusnyy-i-poleznyy-infografika-ria-novosti-krym-k-dnyu-shokolada-1157537229.html

Вкусный и полезный: инфографика РИА Новости Крым к Дню шоколада

Вкусный и полезный: инфографика РИА Новости Крым к Дню шоколада - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Вкусный и полезный: инфографика РИА Новости Крым к Дню шоколада

День шоколада в разных традициях отмечается в разные даты. Например, в Англии он выпадает на 7 июля, а в России и Латвии – на 11-ое. Американская же шоколадная... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T10:44

2026-07-11T10:44

2026-07-11T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. День шоколада в разных традициях отмечается в разные даты. Например, в Англии он выпадает на 7 июля, а в России и Латвии – на 11-ое. Американская же шоколадная ассоциация отмечает день шоколада в сентябре, ориентируясь на дату основания одной из крупнейших американских шоколадных фабрик. А в африканской Гане, крупнейшей стране-экспортера какао-бобов, есть дня этого продукта своя дата – 14 февраля.Родина дерева какао – Мезоамерика. Там же эти бобы впервые стали употреблять в пищу индейцы майя и ацтеки. Причем первый шоколад был совсем не сладким, а наоборот – горьким! Индейцы обжаривали бобы, мололи их, смешивали с водой и горьким перцем и пили его холодным. Какао-бобы из Америки в Европу привезли конкистадоры. И в Европе из холодного и горького шоколад стал горячим и сладким. Но остался все таким же жирным и очень калорийным. И был он очень дорогим, доступным только высшим слоям общества.Обычный плиточный шоколад изобрели в первой четверти XIX века в Голландии, когда придумали выжимать масло из тертого какао. Затем в Швейцарии в смесь добавили сухое молоко и получили более сладкий и нежный молочный шоколад, но и более дешевый, потому что в нем 40% какао-масла, тогда как в горьком – до 85%.Из Америки какао-деревья интродуцировали в Африку, где они неплохо прижились. Теперь в Африке есть огромные плантации.Шоколад вызывает у людей положительные эмоции, дарит бодрость и хорошее настроение. Он содержит вещества из группы флавоноидов. Аналогичные есть в красном винограде и красном вине, и они очень полезны для сердца и сосудов. Но надо понимать, что шоколад - продукт сладкий и жирный, поэтому очень калорийный.Также шоколад содержит химические вещества, вредные для домашних животных. Поэтому братьев наших меньших угощать тортиком с шоколадом не надо.Шоколад как явление оказал большое влияние на культуру, можно вспомнить картину Жана-Этена Лиотара "Шоколадница" или роман Дж. Харрис "Шоколад", который был успешно экранизирован. В мире есть несколько десятков музеев шоколада. Мастер шоколадного дела называется изысканным французским словом "шоколатье".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, россия, общество, еда, вкусно и полезно, инфографика