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В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
На Ореховском направлении в Запорожской области ульяновские десантники сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ с использованием БПЛА "Молния". Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T17:15
2026-07-11T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На Ореховском направлении в Запорожской области ульяновские десантники сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ с использованием БПЛА "Молния". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника. В агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.По информации военного ведомства, практика "залистования" с применением ударных беспилотников позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление.Отмечается, что часть украинских военнослужащих откликается на данные призывы, что способствует сокращению потерь с их стороны и ускоряет выполнение боевых задач.Ранее сообщалось, что расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
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министерство обороны рф, днепр, запорожская область, новости сво, видео, вооруженные силы россии
В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
В Запорожской области десантники дроном сбросили агитлистовки на позиции ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На Ореховском направлении в Запорожской области ульяновские десантники сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ с использованием БПЛА "Молния". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На БПЛА "Молния" установлен контейнер, в который загружаются листовки. Когда дрон пролетает над территорией противника, осуществляет сброс листовок под управлением оператора. ВСУ видят листовки, кто-то все понимает, начинает сдаваться", - пояснил оператор БПЛА с позывным "Седой".
Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника. В агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.
По информации военного ведомства, практика "залистования" с применением ударных беспилотников позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление.
Отмечается, что часть украинских военнослужащих откликается на данные призывы, что способствует сокращению потерь с их стороны и ускоряет выполнение боевых задач.
Ранее сообщалось, что расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу
с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки.
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