https://crimea.ria.ru/20260711/v-zaporozhskoy-oblasti-desantniki-dronom-zalistovali-pozitsii-vsu-1157552877.html

В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ

В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 11.07.2026

В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ

На Ореховском направлении в Запорожской области ульяновские десантники сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ с использованием БПЛА "Молния". Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T17:15

2026-07-11T17:15

2026-07-11T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На Ореховском направлении в Запорожской области ульяновские десантники сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ с использованием БПЛА "Молния". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника. В агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.По информации военного ведомства, практика "залистования" с применением ударных беспилотников позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление.Отмечается, что часть украинских военнослужащих откликается на данные призывы, что способствует сокращению потерь с их стороны и ускоряет выполнение боевых задач.Ранее сообщалось, что расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, днепр, запорожская область, новости сво, видео, вооруженные силы россии