https://crimea.ria.ru/20260711/v-taganrogskom-zalive-atakovany-chetyre-sudna---pogib-chelovek-1157549479.html

В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек

В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026

В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек

Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T06:41

2026-07-11T06:41

2026-07-11T06:56

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

азовское море

таганрог

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

танкер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Он уточнил, что погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.Губернатор уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

таганрог

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), азовское море, таганрог, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), танкер, ростовская область