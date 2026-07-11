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В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T06:41
2026-07-11T06:41
2026-07-11T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Он уточнил, что погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.Губернатор уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), азовское море, таганрог, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), танкер, ростовская область
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
06:41 11.07.2026 (обновлено: 06:56 11.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения", - написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.
Он уточнил, что погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.
"Случилось горе - погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.
Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
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