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В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T06:41
2026-07-11T06:56
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
азовское море
таганрог
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
танкер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Он уточнил, что погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.Губернатор уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), азовское море, таганрог, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), танкер, ростовская область
В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек

В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек

06:41 11.07.2026 (обновлено: 06:56 11.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз. Архивное фото
Танкер-газовоз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Четыре судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованы в Таганрогском заливе, угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения", - написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.

Он уточнил, что погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.
"Случилось горе - погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.
Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
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ПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Азовское мореТаганрогЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)ТанкерРостовская область
 
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