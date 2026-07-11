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В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию
В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию
Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T14:26
2026-07-11T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт.В Росстандарте добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с восьми месяцев до трех лет.ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Он определяет требования к специализированной продукции и создан в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения.В свою очередь изменения в ГОСТ на питьевое молоко актуализировали отдельные показатели продукции и методы лабораторного контроля. Они вступают в силу с 1 января 2027 года.Новый ГОСТ на мягкие сыры вступает в силу с 1 января 2028 года. Стандарт обновляет требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень используемого молочного сырья, совершенствует методы контроля и выявления возможной фальсификации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гост, росстандарт, россия, производство, продукты, питание, торговля, новости
В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

14:26 11.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМониторинг цен в Крыму
Мониторинг цен в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт.
"Росстандарт утвердил новые и обновленные стандарты, направленные на повышение качества и безопасности молочной продукции; развитие отечественного производства; совершенствование методов контроля. ГОСТ на детские йогурты... на напитки на основе молочной сыворотки... на сливочное масло... изменения в ГОСТ на питьевое молоко... новый ГОСТ на мягкие сыры", - говорится в сообщении.
В Росстандарте добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с восьми месяцев до трех лет.
ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Он определяет требования к специализированной продукции и создан в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения.
"Новый ГОСТ на сливочное масло. Обновленный стандарт содержит современные методы анализа сырья и готовой продукции; алгоритм выявления возможной фальсификации; методику определения термоустойчивости масла. Также уточняет требования к упаковке и фасованию. Вступает в силу с 1 января 2028 года", - добавили в Росстандарте.
В свою очередь изменения в ГОСТ на питьевое молоко актуализировали отдельные показатели продукции и методы лабораторного контроля. Они вступают в силу с 1 января 2027 года.
Новый ГОСТ на мягкие сыры вступает в силу с 1 января 2028 года. Стандарт обновляет требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень используемого молочного сырья, совершенствует методы контроля и выявления возможной фальсификации.
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