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В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию - РИА Новости Крым, 11.07.2026

В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт. РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T14:26

2026-07-11T14:26

2026-07-11T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт.В Росстандарте добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с восьми месяцев до трех лет.ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Он определяет требования к специализированной продукции и создан в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения.В свою очередь изменения в ГОСТ на питьевое молоко актуализировали отдельные показатели продукции и методы лабораторного контроля. Они вступают в силу с 1 января 2027 года.Новый ГОСТ на мягкие сыры вступает в силу с 1 января 2028 года. Стандарт обновляет требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень используемого молочного сырья, совершенствует методы контроля и выявления возможной фальсификации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гост, росстандарт, россия, производство, продукты, питание, торговля, новости