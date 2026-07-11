Рейтинг@Mail.ru
В Крыму три города и четыре района остаются без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260711/v-krymu-tri-goroda-i-chetyre-rayona-ostayutsya-bez-sveta-1157551600.html
В Крыму три города и четыре района остаются без света
В Крыму три города и четыре района остаются без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В Крыму три города и четыре района остаются без света
Часть Крыма остается без света. Об этом пишет "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T08:43
2026-07-11T08:46
новости крыма
крым
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c244e48e57e3b333d4a99b3818c0d84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без света. Об этом пишет "Крымэнерго". Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260710/chto-seychas-proiskhodit-v-evpatorii-vse-o-rabote-obektov-aptek-i-tsentrov-pomoschi-1157525980.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369172_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_afb7e508802acf188f1fb010cbc55362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму три города и четыре района остаются без света

В Крыму три города и четыре района остаются без света

08:43 11.07.2026 (обновлено: 08:46 11.07.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без света. Об этом пишет "Крымэнерго".
Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.
"Сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ", - уточнили в компании.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Евпатория
Вчера, 11:00
Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи
 
Новости КрымаКрымОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43В Крыму три города и четыре района остаются без света
08:27178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
08:18Мощный групповой удар по Украине - что поражено
08:08В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО
07:45Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
07:27Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
07:05Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
06:41В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человек
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
23:38Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля
23:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
23:26В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
22:53Отключения света в Крыму и серия землетрясений в Черном море – главное
22:30Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
22:30В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы"
22:17Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы
22:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля
21:52В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость
21:38Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
Лента новостейМолния