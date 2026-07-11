https://crimea.ria.ru/20260711/v-krymu-tri-goroda-i-chetyre-rayona-ostayutsya-bez-sveta-1157551600.html

В Крыму три города и четыре района остаются без света

В Крыму три города и четыре района остаются без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026

В Крыму три города и четыре района остаются без света

Часть Крыма остается без света. Об этом пишет "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T08:43

2026-07-11T08:43

2026-07-11T08:46

новости крыма

крым

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без света. Об этом пишет "Крымэнерго". Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260710/chto-seychas-proiskhodit-v-evpatorii-vse-o-rabote-obektov-aptek-i-tsentrov-pomoschi-1157525980.html

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2026

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