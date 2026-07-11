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В Керчи тушат пожар в административном здании - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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В Керчи тушат пожар в административном здании
В Керчи тушат пожар в административном здании - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В Керчи тушат пожар в административном здании
В Керчи на территории неэксплуатируемого производства, расположенного в административном здании, начался пожар. Площадь возгорания составляет 1600 квадратов. Об РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T16:12
2026-07-11T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. В Керчи на территории неэксплуатируемого производства, расположенного в административном здании, начался пожар. Площадь возгорания составляет 1600 квадратов. Об этом сообщили в главке МЧС по РК.Сейчас на месте работают огнеборцы 3-го пожарно-спасательного отряда, водовозки администрации.Пожарным удалось локализовать пожар. Сообщается, что никто не пострадал.Ранее огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района. Также в Симферопольском районе Крыма из горящего сухостоя спасли ежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
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В Керчи тушат пожар в административном здании

В Керчи тушат пожар в административном здании

16:12 11.07.2026 (обновлено: 16:20 11.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. В Керчи на территории неэксплуатируемого производства, расположенного в административном здании, начался пожар. Площадь возгорания составляет 1600 квадратов. Об этом сообщили в главке МЧС по РК.
"На территории неэксплуатируемого производства в административном здании огонь охватил кровлю и 3 этаж на площади 1600 кв.м", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают огнеборцы 3-го пожарно-спасательного отряда, водовозки администрации.
Пожарным удалось локализовать пожар. Сообщается, что никто не пострадал.
Ранее огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района. Также в Симферопольском районе Крыма из горящего сухостоя спасли ежа.
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