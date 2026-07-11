https://crimea.ria.ru/20260711/v-chem-osobennost-krymskoy-perezagruzki-dlya-boytsov-svo-1157534680.html

В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО

В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2026

В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО

Программа реабилитации Народного Фронта "Перезагрузка", которая реализуется в Крыму уже четвертый год, является нишевой и предназначена для бойцов подразделений РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T08:08

2026-07-11T08:08

2026-07-11T08:08

реабилитация

помощь бойцам сво

ирина куксенкова

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Программа реабилитации Народного Фронта "Перезагрузка", которая реализуется в Крыму уже четвертый год, является нишевой и предназначена для бойцов подразделений войск спецназначения после тяжелых ранений. Руководители проекта из множества запросов отбирают наиболее сложные случаи, при этом стараясь наращивать темпы и объемы предоставляемой помощи. Об этом рассказала на площадке пресс-центра РИА Новости Крым член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова."Мы отбираем тех, кому максимально необходима наша помощь. Хотелось бы конечно помочь всем, но приходится отбирать самые сложные случаи", - отметила Ирина Куксенкова.Руководители проекта отбирали здравницы Крыма для реабилитации бойцов, основываясь на уникальности сочетания множества факторов: климата, природы, разнообразия медицинских услуг и общей благоприятной атмосферы, уточнил заместитель руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и проекта "Перезагрузка" Алексей Штокал.Он отметил, что комплекс процедур подбирается для бойцов индивидуально, в зависимости от характера ранения. Реабилитацию бойцы проходят в течение двух недель.Сейчас в Крыму проходит 19 смена "Перезагрузки". С начала сезона этого года в рамках программы отдохнуть и восстановить здоровье смогли 80 ветеранов СВО.Ранее психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО в госпитале. Также медицинский психолог Анфиса Гавриленко рассказывала, что почти все, кто приезжает из-за "ленточки", боятся громких звуков, испытывают повышенную тревожность, раздражительность, агрессию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО упросили получение соцуслуг"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, помощь бойцам сво, ирина куксенкова, крым, новости крыма