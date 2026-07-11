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В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО
В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.07.2026
В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО
Программа реабилитации Народного Фронта "Перезагрузка", которая реализуется в Крыму уже четвертый год, является нишевой и предназначена для бойцов подразделений РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T08:08
2026-07-11T08:08
реабилитация
помощь бойцам сво
ирина куксенкова
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Программа реабилитации Народного Фронта "Перезагрузка", которая реализуется в Крыму уже четвертый год, является нишевой и предназначена для бойцов подразделений войск спецназначения после тяжелых ранений. Руководители проекта из множества запросов отбирают наиболее сложные случаи, при этом стараясь наращивать темпы и объемы предоставляемой помощи. Об этом рассказала на площадке пресс-центра РИА Новости Крым член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова."Мы отбираем тех, кому максимально необходима наша помощь. Хотелось бы конечно помочь всем, но приходится отбирать самые сложные случаи", - отметила Ирина Куксенкова.Руководители проекта отбирали здравницы Крыма для реабилитации бойцов, основываясь на уникальности сочетания множества факторов: климата, природы, разнообразия медицинских услуг и общей благоприятной атмосферы, уточнил заместитель руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и проекта "Перезагрузка" Алексей Штокал.Он отметил, что комплекс процедур подбирается для бойцов индивидуально, в зависимости от характера ранения. Реабилитацию бойцы проходят в течение двух недель.Сейчас в Крыму проходит 19 смена "Перезагрузки". С начала сезона этого года в рамках программы отдохнуть и восстановить здоровье смогли 80 ветеранов СВО.Ранее психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО в госпитале. Также медицинский психолог Анфиса Гавриленко рассказывала, что почти все, кто приезжает из-за "ленточки", боятся громких звуков, испытывают повышенную тревожность, раздражительность, агрессию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО упросили получение соцуслуг"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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реабилитация, помощь бойцам сво, ирина куксенкова, крым, новости крыма
В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО

Крымская "Перезагрузка": особенная реабилитация для военнослужащих

08:08 11.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в госпитале
Медицинская сестра в госпитале - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Программа реабилитации Народного Фронта "Перезагрузка", которая реализуется в Крыму уже четвертый год, является нишевой и предназначена для бойцов подразделений войск спецназначения после тяжелых ранений. Руководители проекта из множества запросов отбирают наиболее сложные случаи, при этом стараясь наращивать темпы и объемы предоставляемой помощи. Об этом рассказала на площадке пресс-центра РИА Новости Крым член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.
"Мы отбираем тех, кому максимально необходима наша помощь. Хотелось бы конечно помочь всем, но приходится отбирать самые сложные случаи", - отметила Ирина Куксенкова.
Руководители проекта отбирали здравницы Крыма для реабилитации бойцов, основываясь на уникальности сочетания множества факторов: климата, природы, разнообразия медицинских услуг и общей благоприятной атмосферы, уточнил заместитель руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и проекта "Перезагрузка" Алексей Штокал.
"Выбор был сделан не просто так. В одном месте собрано максимальное количество процедур, которые можно пройти за несколько часов – электромагниты, вихревые ванны, массажи, грязи и многое другое", - рассказал Штокал.
Он отметил, что комплекс процедур подбирается для бойцов индивидуально, в зависимости от характера ранения. Реабилитацию бойцы проходят в течение двух недель.
Сейчас в Крыму проходит 19 смена "Перезагрузки". С начала сезона этого года в рамках программы отдохнуть и восстановить здоровье смогли 80 ветеранов СВО.
Ранее психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО в госпитале. Также медицинский психолог Анфиса Гавриленко рассказывала, что почти все, кто приезжает из-за "ленточки", боятся громких звуков, испытывают повышенную тревожность, раздражительность, агрессию.
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РеабилитацияПомощь бойцам СВОИрина КуксенковаКрымНовости Крыма
 
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