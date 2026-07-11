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Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T07:45
2026-07-11T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов."Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мед, россия, урожай, урожай в крыму, мнения, питание, продукты, новости
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта

Эксперт дал прогноз по урожаю меда в России

07:45 11.07.2026
 
© РИА Новости КрымСбор меда в Крыму
Сбор меда в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
"Пока погода держится в диапазоне мягкого, теплого лета без климатических крайностей. Мы рассчитываем на урожай меда в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону" - сказала она.
Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.
"Это лето для пчел в целом нормальное, благоприятное для медосбора. Теплые безветренные дни с умеренной влажностью, солнце чередуется с короткими дождями и грозами, чаще ночью или ранним утром", - добавила эксперт.
При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.
Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов.
"Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.
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