https://crimea.ria.ru/20260711/urozhay-meda-v-rossii-v-2026-godu---prognozy-eksperta-1157550498.html
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T07:45
2026-07-11T07:45
2026-07-11T07:45
мед
россия
урожай
урожай в крыму
мнения
питание
продукты
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594209_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d837d0ff58c3c011ed447f22b6daa669.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов."Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260401/krym-mozhet-stat-rodinoy-novogo-unikalnogo-rossiyskogo-brenda-meda-1154773929.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_710648ec78b5a27445859615842b36ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мед, россия, урожай, урожай в крыму, мнения, питание, продукты, новости
Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта
Эксперт дал прогноз по урожаю меда в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
"Пока погода держится в диапазоне мягкого, теплого лета без климатических крайностей. Мы рассчитываем на урожай меда в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону" - сказала она.
Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.
"Это лето для пчел в целом нормальное, благоприятное для медосбора. Теплые безветренные дни с умеренной влажностью, солнце чередуется с короткими дождями и грозами, чаще ночью или ранним утром", - добавила эксперт.
При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.
Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов.
"Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.