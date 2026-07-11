https://crimea.ria.ru/20260711/urozhay-meda-v-rossii-v-2026-godu---prognozy-eksperta-1157550498.html

Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта

Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Урожай меда в России в 2026 году - прогнозы эксперта

Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T07:45

2026-07-11T07:45

2026-07-11T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов."Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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