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Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха

Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха

Скидки и акции предлагают внутреннему туристу крымские объекты туристического бизнеса в этом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T16:51

2026-07-11T16:51

2026-07-11T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Скидки и акции предлагают внутреннему туристу крымские объекты туристического бизнеса в этом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Союза гостеприимства и туризма, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.По словам собеседницы, скидки, предлагаемые туристическими объектами, достигают 55%."Конечно, все мы знаем, что цены на южном берегу Крыма, - Ялта, Алушта и Судак - отличаются от Евпатории, Новофедоровки и Черноморского. Здесь нужно подойти комплексно и посмотреть, какой вид отдыха вы выбираете", - обозначила специалист.По мнению Юлии Бедаш, таким образом объекты сохраняют свои гостиничные предприятия, штат своих сотрудников и делают правильный выбор в сторону отдыха, в том числе для крымчан и севастопольцев.Стоимость проживания в отелях Крыма сейчас очень разная, добавила она, можно найти номер даже от 500-1000 рублей в сутки."Здесь нужно подойти избирательно. Смотря, какой объект вы выбираете. В общем можно обозначить от 500 до 4500 рублей в сутки", - подтвердила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейТренд на экотуризм: как соблюсти правильный баланс в КрымуАТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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