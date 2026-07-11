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Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха
Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха
Скидки и акции предлагают внутреннему туристу крымские объекты туристического бизнеса в этом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T16:51
2026-07-11T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Скидки и акции предлагают внутреннему туристу крымские объекты туристического бизнеса в этом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Союза гостеприимства и туризма, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.По словам собеседницы, скидки, предлагаемые туристическими объектами, достигают 55%."Конечно, все мы знаем, что цены на южном берегу Крыма, - Ялта, Алушта и Судак - отличаются от Евпатории, Новофедоровки и Черноморского. Здесь нужно подойти комплексно и посмотреть, какой вид отдыха вы выбираете", - обозначила специалист.По мнению Юлии Бедаш, таким образом объекты сохраняют свои гостиничные предприятия, штат своих сотрудников и делают правильный выбор в сторону отдыха, в том числе для крымчан и севастопольцев.Стоимость проживания в отелях Крыма сейчас очень разная, добавила она, можно найти номер даже от 500-1000 рублей в сутки."Здесь нужно подойти избирательно. Смотря, какой объект вы выбираете. В общем можно обозначить от 500 до 4500 рублей в сутки", - подтвердила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейТренд на экотуризм: как соблюсти правильный баланс в КрымуАТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, мнения
Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха

Отдых в Крыму в период ЧС - местным предлагают акции и большие скидки

16:51 11.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Скидки и акции предлагают внутреннему туристу крымские объекты туристического бизнеса в этом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Союза гостеприимства и туризма, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.

"В этом году - уникальная ситуация, когда можно воспользоваться и попробовать на себе весь сервис и весь вкус крымского гостеприимства в рамках акционных предложений. И кроме того, в этом году есть возможность поехать всей семьей, вместе с детьми, воспользовавшись скидочными и акционными предложениями отелей", - отметила она.

По словам собеседницы, скидки, предлагаемые туристическими объектами, достигают 55%.
"Конечно, все мы знаем, что цены на южном берегу Крыма, - Ялта, Алушта и Судак - отличаются от Евпатории, Новофедоровки и Черноморского. Здесь нужно подойти комплексно и посмотреть, какой вид отдыха вы выбираете", - обозначила специалист.
По мнению Юлии Бедаш, таким образом объекты сохраняют свои гостиничные предприятия, штат своих сотрудников и делают правильный выбор в сторону отдыха, в том числе для крымчан и севастопольцев.
Стоимость проживания в отелях Крыма сейчас очень разная, добавила она, можно найти номер даже от 500-1000 рублей в сутки.
"Здесь нужно подойти избирательно. Смотря, какой объект вы выбираете. В общем можно обозначить от 500 до 4500 рублей в сутки", - подтвердила эксперт.
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