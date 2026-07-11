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Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке
Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке
Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T19:49
2026-07-11T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке."Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.В театре отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.
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театр, утраты, память, культура, кино, россия, ссср
Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке

Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке

19:49 11.07.2026 (обновлено: 19:52 11.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Смирнов
Актер Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке.
"Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.
Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.
ТеатрУтратыПамятьКультураКиноРоссияСССР
 
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