https://crimea.ria.ru/20260711/toplivo-v-krymu-postupilo-v-svobodnuyu-prodazhu-na-99-azs-1157558448.html

Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС

Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС

Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте,... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T13:30

2026-07-11T13:30

2026-07-11T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона.В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.Так, по данным реестра минтопэнерго, бензин и дизтопливо можно купить на 99 заправках в различных районах республики, включая такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.В Севастополе топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на девяти заправках сети "АТАН", уточнил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260711/gde-v-sevastopole-budet-svobodnaya-prodazha-topliva-v-subbotu-1157552607.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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