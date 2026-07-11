https://crimea.ria.ru/20260711/toplivo-v-krymu-postupilo-v-svobodnuyu-prodazhu-na-99-azs-1157558448.html
Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС
Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС
Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте,... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T13:30
2026-07-11T13:30
2026-07-11T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона.В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.Так, по данным реестра минтопэнерго, бензин и дизтопливо можно купить на 99 заправках в различных районах республики, включая такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.В Севастополе топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на девяти заправках сети "АТАН", уточнил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, бензин, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС
Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС - власти
13:30 11.07.2026 (обновлено: 13:35 11.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона.
В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС
, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.
Так, по данным реестра минтопэнерго, бензин и дизтопливо можно купить на 99 заправках в различных районах республики, включая такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.
В Севастополе топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на девяти заправках сети "АТАН", уточнил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.