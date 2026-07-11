https://crimea.ria.ru/20260711/supertayfun-bavi-obrushilsya-na-tayvan--postradali-87-chelovek-1157559357.html

Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек

Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек

В субботу на Тайвань обрушился супертайфун "Бави". В результате стихийного бедствия пострадали 87 человек, 14 тысяч эвакуированы. Об этом сообщает Центральное... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T15:56

2026-07-11T15:56

2026-07-11T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу на Тайвань обрушился супертайфун "Бави". В результате стихийного бедствия пострадали 87 человек, 14 тысяч эвакуированы. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Тайфун "Бави" стал одним из самых мощных в регионе за последние годы. Он сформировался в Тихом океане и продолжает движение в сторону материкового Китая.Ранее миллион человек на Филлипинах эвакуировали из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг.Также ранее не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое было вызвано супертайфуном "Рагаса" странах Юго-Восточной Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноМощное землетрясение и угроза цунами в Японии – что известноПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

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