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Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек
Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек
В субботу на Тайвань обрушился супертайфун "Бави". В результате стихийного бедствия пострадали 87 человек, 14 тысяч эвакуированы. Об этом сообщает Центральное... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T15:56
2026-07-11T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу на Тайвань обрушился супертайфун "Бави". В результате стихийного бедствия пострадали 87 человек, 14 тысяч эвакуированы. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Тайфун "Бави" стал одним из самых мощных в регионе за последние годы. Он сформировался в Тихом океане и продолжает движение в сторону материкового Китая.Ранее миллион человек на Филлипинах эвакуировали из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг.Также ранее не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое было вызвано супертайфуном "Рагаса" странах Юго-Восточной Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноМощное землетрясение и угроза цунами в Японии – что известноПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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погода, в мире, тайвань, новости, тайфун
Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек

87 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна "Бави"

15:56 11.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШторм. Архивное фото
Шторм. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу на Тайвань обрушился супертайфун "Бави". В результате стихийного бедствия пострадали 87 человек, 14 тысяч эвакуированы. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
"В субботу тайфун "Бави" обрушился на Тайвань, в результате чего 87 человек получили ранения, 14 476 жителей были эвакуированы по всей стране, а в 177 485 домах не было электроэнергии", - говорится в сообщении.
Тайфун "Бави" стал одним из самых мощных в регионе за последние годы. Он сформировался в Тихом океане и продолжает движение в сторону материкового Китая.
Ранее миллион человек на Филлипинах эвакуировали из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг.
Также ранее не менее 14 человек стали жертвами и больше 100 пропали без вести в результате наводнения, которое было вызвано супертайфуном "Рагаса" странах Юго-Восточной Азии.
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