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Срочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощь

Срочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощь - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Срочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощь

Не только люди, но и животные могут перегреться летом на солнце и даже в тени. Как защитить животное в жару, РИА Новости Крым рассказала ветеринарный... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T18:49

2026-07-11T18:49

2026-07-11T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Не только люди, но и животные могут перегреться летом на солнце и даже в тени. Как защитить животное в жару, РИА Новости Крым рассказала ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.Особое внимание в жару, по ее информации, требуют собаки таких пород как мопсы, бульдоги, пекинесы. Из-за укороченной сплюснутой морды их дыхание изначально затруднено, а в жару охлаждаться им становится еще сложнее. Собаки и кошки с черной шерстью уязвимы перед солнцем, так как темный цвет поглощает тепло в разы сильнее, чем светлый. Пожилых питомцев, полных собак и кошек, а также животных с сердечными заболеваниями следует оберегать больше, добавила она, так как их организму труднее справляться с термической нагрузкой.Основные признаки, по которым владелец может заметить неладное, рассказала специалист, это частое и тяжелое дыхание с одышкой, при котором животное вываливает язык, покраснение или синюшность десен, языка, изменение поведения - животное стало более вялым, отказывается гулять, ложится или сидит. Должны насторожить хозяина и внешние признаки - очень горячие уши, живот, густая и тягучая слюна. В некоторых случаях замечают учащенное сердцебиение, а критические симптомы, когда уже животное нужно спасать в клинике, это - рвота, диарея, судороги или даже потеря сознания.Важно животное охлаждать постепенно, обратила внимание Виктория Резникова. При этом обливать полностью водой, холодной или ледяной, нельзя ни в коем случае, подчеркнула она."Сильная смена температуры может усугубить ситуацию. Прохладной водой смочить области, где меньше всего шерсти - область паха, подмышек, подушечек, лапы, и внутреннюю сторону ушных раковин. Можно питомца накрыть влажным полотенцем, чтобы охлаждался именно весь организм", - обозначила специалист.Предлагать пить при этом собаке или кошке не стоит, а особенно вливать воду насильно, если, питомец без сознания, добавила спикер. При обмороке у животного отсутствует глотательный рефлекс, и оно может просто захлебнуться.Также не стоит давать питомцу какие-либо препараты, особенно из человеческой аптечки, например, жаропонижающие, сказала Виктория Резникова.Специалист подытожила главные действия хозяина при тепловом или солнечном ударе питомца - привести животное в сознание, если оно его потеряло, охладить, дать немножко отдохнуть в тени, и после этого - везти в клинику,"Это - самое важное, чтобы в клинике животному провели весь осмотр, померили температуру, а в случае критических ситуаций, смогли привести животное в норму", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКак ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачниковНебывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, ветеринария, жара, собаки, животные, здоровье, новости крыма