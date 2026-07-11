https://crimea.ria.ru/20260711/shturmoviki-gruppirovki-dnepr-otrabotali-slozhnye-navyki-vozhdeniya-1157552474.html

Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения

Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" отработали сложные элементы вождения на одном из полигонов в Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T14:43

2026-07-11T14:43

2026-07-11T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" отработали сложные элементы вождения на одном из полигонов в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что бойцы не только совершенствуют навыки разведывательных действий, вскрытия системы обороны условного противника, подавление его огневых точек, но и приобретают навыки вождения, необходимые для осуществления быстрых наступательных действий, доставки провианта и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.Особый акцент при этом ставится на уверенное выполнение всех упражнений вождения и мониторинг воздушной обстановки, а также взаимодействие между военнослужащими на всем маршруте движения.Регулярное проведение подобных занятий способствует поддержанию требуемых навыков при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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