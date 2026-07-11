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Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения
Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" отработали сложные элементы вождения на одном из полигонов в Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T14:43
2026-07-11T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" отработали сложные элементы вождения на одном из полигонов в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что бойцы не только совершенствуют навыки разведывательных действий, вскрытия системы обороны условного противника, подавление его огневых точек, но и приобретают навыки вождения, необходимые для осуществления быстрых наступательных действий, доставки провианта и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.Особый акцент при этом ставится на уверенное выполнение всех упражнений вождения и мониторинг воздушной обстановки, а также взаимодействие между военнослужащими на всем маршруте движения.Регулярное проведение подобных занятий способствует поддержанию требуемых навыков при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюДва рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, видео, видео
Штурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вождения

В Запорожской области штурмовики группировки "Днепр" оттачивали навыки вождения

14:43 11.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" отработали сложные элементы вождения на одном из полигонов в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы не только совершенствуют навыки разведывательных действий, вскрытия системы обороны условного противника, подавление его огневых точек, но и приобретают навыки вождения, необходимые для осуществления быстрых наступательных действий, доставки провианта и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.

"Поэтапно отрабатываем езду по бездорожью, езду с препятствиями и на повышенных скоростях. А также маневры, потому как в свете нынешних событий нужно быть быстрым и маневренным, Мотоциклы позволяют это сделать", - поделился старший стрелок с позывным Мороз.

Особый акцент при этом ставится на уверенное выполнение всех упражнений вождения и мониторинг воздушной обстановки, а также взаимодействие между военнослужащими на всем маршруте движения.
Регулярное проведение подобных занятий способствует поддержанию требуемых навыков при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают на полигоне в Херсонской области практические действия по штурму и зачистке позиций ВСУ.
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Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"НовостиНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотВидео
 
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