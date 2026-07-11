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Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса
Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса
Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. Деньги предусмотрены на выплату МРОТ в туристической и ресторанной... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T20:01
2026-07-11T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. Деньги предусмотрены на выплату МРОТ в туристической и ресторанной отраслях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, депутат от Севастополя в Госдуме, заместитель руководителя комитета по туризму Татьяна Лобач, провела ряд встреч с предпринимательскими сообществами. На их основе были подготовлены рабочие предложения по мерам поддержки, которые передали в Правительство РФ."Поручил профильным департаментам разработать четкий, понятный и публичный механизм получения этой меры поддержки. Алгоритм будет опубликован, чтобы каждый представитель отрасли знал, куда, когда и в какие сроки обращаться", - добавил глава Севастополя.В субботу стало известно, что Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока.Ранее власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровКак в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризисаКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
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РИА Новости Крым
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96
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, режим чс, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса

Федеральный центр выделил Севастополю более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса

20:01 11.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. Деньги предусмотрены на выплату МРОТ в туристической и ресторанной отраслях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отрасль в этом сезоне оказалась в непростой ситуации, так что 584,5 млн рублей — это существенная помощь. За этой цифрой стоят сотни людей и рабочих мест", - поделился Развожаев в своем канале в МАКС.
Губернатор отметил, депутат от Севастополя в Госдуме, заместитель руководителя комитета по туризму Татьяна Лобач, провела ряд встреч с предпринимательскими сообществами. На их основе были подготовлены рабочие предложения по мерам поддержки, которые передали в Правительство РФ.
"Поручил профильным департаментам разработать четкий, понятный и публичный механизм получения этой меры поддержки. Алгоритм будет опубликован, чтобы каждый представитель отрасли знал, куда, когда и в какие сроки обращаться", - добавил глава Севастополя.
В субботу стало известно, что Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока.
Ранее власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.
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