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Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
Многие родители считают, что проверять телефон ребенка – это нарушение его личных границ. При этом можно установить дистанционный контроль, незаметно и... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Многие родители считают, что проверять телефон ребенка – это нарушение его личных границ. При этом можно установить дистанционный контроль, незаметно и безболезненно наблюдая за жизнью подростка в соцсетях. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам заведующего отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгения Полякова, сегодня многие родители считают общение в телефоне личным пространством ребенка, которое не нужно нарушать. Они не следят за тем, чем занимается ребенок в телефоне, так как не хотят вторгаться в его личную жизнь.При этом родительский контроль может быть удаленным. Не обязательно лезть в телефон ребенка, можно быть подписанным на его страницу во "ВКонтакте", каналы в мессенджерах, и через эти подписки следить за сменой настроений – интересов, контента, музыки, уверен руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.Родителям важно следить за жизнью ребенка в соцсетях, считает специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов."Соцсети достаточно открытые. Нужно смотреть, в каких группах сидят дети, в каких чатах общаются, какую музыку слушают, но при этом не вторгаться в их личное пространство. Мы теряем детей, когда начинаем их слишком сильно опекать. Не нужно наседать на ребенка, он должен чувствовать доверие, некую свободу", - отметил Сейтхалилов.При этом родителям будет не лишним знать, какие сегодня тренды у молодежи, какие игры, что обсуждают дети, добавил он.Ранее сообщалось, что в Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, родителям необходимо быть бдительными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники уходят в детские игры – какие риски есть в КрымуИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВДНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
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телефон, дети, безопасность, новости, новости крыма, крым
Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
Ребенок в соцсетях - специалисты рассказали о возможности удаленного контроля
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым.
Многие родители считают, что проверять телефон ребенка – это нарушение его личных границ. При этом можно установить дистанционный контроль, незаметно и безболезненно наблюдая за жизнью подростка в соцсетях. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
.
По словам заведующего отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования, науки и молодежи РК Евгения Полякова, сегодня многие родители считают общение в телефоне личным пространством ребенка, которое не нужно нарушать. Они не следят за тем, чем занимается ребенок в телефоне, так как не хотят вторгаться в его личную жизнь.
При этом родительский контроль может быть удаленным. Не обязательно лезть в телефон ребенка, можно быть подписанным на его страницу во "ВКонтакте", каналы в мессенджерах, и через эти подписки следить за сменой настроений – интересов, контента, музыки, уверен руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.
"Дистанционное наблюдение дает некоторые сигналы. Если у ребенка были на странице, например, мультики и розовые пони, а тут он сменил это на депрессивные оттенки, аниме или еще что-нибудь, то это уже повод, чтобы обратиться к специалисту, например, школьному психологу, и совместно поговорить о том, что повлияло", - пояснил он.
Родителям важно следить за жизнью ребенка в соцсетях, считает специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов.
"Соцсети достаточно открытые. Нужно смотреть, в каких группах сидят дети, в каких чатах общаются, какую музыку слушают, но при этом не вторгаться в их личное пространство. Мы теряем детей, когда начинаем их слишком сильно опекать. Не нужно наседать на ребенка, он должен чувствовать доверие, некую свободу", - отметил Сейтхалилов.
При этом родителям будет не лишним знать, какие сегодня тренды у молодежи, какие игры, что обсуждают дети, добавил он.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, родителям необходимо быть бдительными.
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