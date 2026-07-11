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Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. О новых правилах сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T21:50

2026-07-11T21:50

2026-07-11T21:55

qr-коды на топливо в севастополе

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. О новых правилах сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.Что изменилось:- Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток.- Автоматический выбор: система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов.- Один номер — один автомобиль: на один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).По словам губернатора у новой системы имеется ряд преимуществ."Больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер. Автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Скорость вашего интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей", - рассказал глава Севастополя.Как работает система:- Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.- Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.- Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее — будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. (вероятность их выбора растет с каждым днём). Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.- Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.Развожаев уточнил, что если имеетсяпотребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.Ранее Развожаев анонсировал переход на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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