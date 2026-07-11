Рейтинг@Mail.ru
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260711/rassylka-qr-kodov-na-toplivo-v-sevastopole-startuet-v-2200-1157562038.html
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. О новых правилах сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T21:50
2026-07-11T21:55
qr-коды на топливо в севастополе
севастополь
новости севастополя
бензин
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
михаил развожаев
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/02/1111600254_0:542:3616:2576_1920x0_80_0_0_103602eb285126ca18277fbdc8857ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. О новых правилах сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.Что изменилось:- Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток.- Автоматический выбор: система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов.- Один номер — один автомобиль: на один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).По словам губернатора у новой системы имеется ряд преимуществ."Больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер. Автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Скорость вашего интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей", - рассказал глава Севастополя.Как работает система:- Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.- Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.- Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее — будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. (вероятность их выбора растет с каждым днём). Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.- Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.Развожаев уточнил, что если имеетсяпотребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.Ранее Развожаев анонсировал переход на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/02/1111600254_0:0:3435:2576_1920x0_80_0_0_6fc03709f72232ca0d20309b46d84cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qr-коды на топливо в севастополе, севастополь, новости севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

В Севастополе изменилась система выдачи QR-кодов на топливо - Развожаев

21:50 11.07.2026 (обновлено: 21:55 11.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАЗС в Симферополе. Архивное фото
АЗС в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. О новых правилах сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.
Что изменилось:
- Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток.
- Автоматический выбор: система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов.
- Один номер — один автомобиль: на один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).
По словам губернатора у новой системы имеется ряд преимуществ.
"Больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер. Автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Скорость вашего интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей", - рассказал глава Севастополя.
Как работает система:
- Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.
- Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.
- Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее — будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. (вероятность их выбора растет с каждым днём). Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.
- Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.
Развожаев уточнил, что если имеетсяпотребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.
Ранее Развожаев анонсировал переход на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцев
В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
 
QR-коды на топливо в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБензинТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоМихаил РазвожаевДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:50Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
21:33Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
21:29Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек
21:02Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение
20:5041 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов
20:45Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
20:30"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
20:01Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса
19:49Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке
19:45Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
19:17Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы
18:49Срочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощь
18:18Гибель мирных крымчан от атак ВСУ и Трамп на саммите НАТО: топ новостей недели
18:05Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
17:51Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек
17:15В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
16:51Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха
16:32Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
16:12В Керчи тушат пожар в административном здании
15:56Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек
Лента новостейМолния