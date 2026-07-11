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Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти
Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти
В рамках стабилизации работы общественного транспорта в Симферополе в пятницу, 10 июля, на маршруты города вышло более 270 автобусов и троллейбусов. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T11:15
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транспорт
общественный транспорт
георгий сухацкий
симферополь
новости крыма
логистика
отключение электроэнергии в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В рамках стабилизации работы общественного транспорта в Симферополе в пятницу, 10 июля, на маршруты города вышло более 270 автобусов и троллейбусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, в соответствии с утвержденными параметрами, в крымской столице в этот период года на маршрутах регулярных перевозок города должны работать 257 автобусов и 81 троллейбус.Но пока решить все проблемы не удается на всех маршрутах, в том числе в направлении Евпаторийского шоссе, отметил Сухацкий.Но принимаются дополнительные меры, чтобы упорядочить движение в этом направлении, добавил он."Совместно с "Крымтроллейбусом" до момента запуска троллейбусного маршрута №17 уже заезжает в аэропорт 100-й маршрут автобусный. Он в большей части схемы своего движения дублирует соответствующий троллейбусный маршрут, следуя от Каменского массива в направлении Евпаторийского шоссе, пгт Комсомольский, пгт Аэрофлотский, пгт Грэсовский – до нового аэропорта", – рассказал Сухацкий."И госпредприятие "Крымтроллейбус" для того, чтобы данное направление усилить, не оставить людей без транспорта, перераспределяло свои ресурсы и закрывало данное направление", – добавил Сухацкий.На сегодняшний день уже выпущен на маршрут троллейбус № 51, соединяющий Симферополь с Алуштой через Перевальное, и маршрут 21 в до с. Перевального тоже следует, уточнил он.В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды8 июля, в администрации крымской столицы сообщили, что в Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей.Накануне, 9 июля, стало известно, что в Крыму возобновили движение троллейбуса по маршруту Симферополь – Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
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транспорт, общественный транспорт, георгий сухацкий, симферополь, новости крыма, логистика, отключение электроэнергии в крыму, дефицит топлива в крыму
Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти
Более 270 автобусов и троллейбусов вышло на маршруты в Симферополе 10 июля – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым
. В рамках стабилизации работы общественного транспорта в Симферополе в пятницу, 10 июля, на маршруты города вышло более 270 автобусов и троллейбусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Вышли на линию сегодня 228 автобусов и 51 троллейбус. Данные показатели значительно увеличены относительно того, что было с начала недели, когда мы испытывали проблемы с электричеством. Но сегодня транспорт стабилизируется", – сказал Сухацкий.
По его словам, в соответствии с утвержденными параметрами, в крымской столице в этот период года на маршрутах регулярных перевозок города должны работать 257 автобусов и 81 троллейбус.
Но пока решить все проблемы не удается на всех маршрутах, в том числе в направлении Евпаторийского шоссе, отметил Сухацкий.
"Не функционирует троллейбусный маршрут № 17, а № 9 функционирует в ограниченном количестве (единиц транспорта). Это связано с тем, что сегодня общий объем электроэнергии, который потребляют данные маршруты, не может быть обеспечен в полном объеме... ресурсоснабжающая организация не могла выдать достаточное напряжение, и часть проблемы сохраняется", – пояснил Сухацкий.
Но принимаются дополнительные меры, чтобы упорядочить движение в этом направлении, добавил он.
"Совместно с "Крымтроллейбусом" до момента запуска троллейбусного маршрута №17 уже заезжает в аэропорт 100-й маршрут автобусный. Он в большей части схемы своего движения дублирует соответствующий троллейбусный маршрут, следуя от Каменского массива в направлении Евпаторийского шоссе, пгт Комсомольский, пгт Аэрофлотский, пгт Грэсовский – до нового аэропорта", – рассказал Сухацкий.
Он отметил, что в течение нескольких дней из-за проблем с электроснабжением "так называемая Долина (села Доброе, Пионерское, Заречное, Перевальное) оставалась без напряжения, и троллейбусные маршруты 21 и 51, которые обслуживали это направление, не выпускались".
"И госпредприятие "Крымтроллейбус" для того, чтобы данное направление усилить, не оставить людей без транспорта, перераспределяло свои ресурсы и закрывало данное направление", – добавил Сухацкий.
На сегодняшний день уже выпущен на маршрут троллейбус № 51, соединяющий Симферополь с Алуштой через Перевальное, и маршрут 21 в до с. Перевального тоже следует, уточнил он.
"Что касается обеспечения топлива, то за 2-3 недели, которые мы переживаем кризис, процессы для общественного транспорта оптимизированы. Да, есть проблемные вопросы, но в текущем порядке они отрабатываются министерством транспорта... Объемы потребления все, которые требуются для перевозчиков, отгружаются", – заключил представитель столичной администрации.
8 июля, в администрации крымской столицы сообщили
, что в Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей.
Накануне, 9 июля, стало
известно, что в Крыму возобновили движение троллейбуса по маршруту Симферополь – Алушта.
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