https://crimea.ria.ru/20260711/rabota-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-stabiliziruetsya--vlasti-1157538573.html

Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти

Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти

В рамках стабилизации работы общественного транспорта в Симферополе в пятницу, 10 июля, на маршруты города вышло более 270 автобусов и троллейбусов. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T11:15

2026-07-11T11:15

2026-07-11T11:15

транспорт

общественный транспорт

георгий сухацкий

симферополь

новости крыма

логистика

отключение электроэнергии в крыму

дефицит топлива в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111692/66/1116926625_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_fabd1135f95fffdd9d61c62177421488.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В рамках стабилизации работы общественного транспорта в Симферополе в пятницу, 10 июля, на маршруты города вышло более 270 автобусов и троллейбусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, в соответствии с утвержденными параметрами, в крымской столице в этот период года на маршрутах регулярных перевозок города должны работать 257 автобусов и 81 троллейбус.Но пока решить все проблемы не удается на всех маршрутах, в том числе в направлении Евпаторийского шоссе, отметил Сухацкий.Но принимаются дополнительные меры, чтобы упорядочить движение в этом направлении, добавил он."Совместно с "Крымтроллейбусом" до момента запуска троллейбусного маршрута №17 уже заезжает в аэропорт 100-й маршрут автобусный. Он в большей части схемы своего движения дублирует соответствующий троллейбусный маршрут, следуя от Каменского массива в направлении Евпаторийского шоссе, пгт Комсомольский, пгт Аэрофлотский, пгт Грэсовский – до нового аэропорта", – рассказал Сухацкий."И госпредприятие "Крымтроллейбус" для того, чтобы данное направление усилить, не оставить людей без транспорта, перераспределяло свои ресурсы и закрывало данное направление", – добавил Сухацкий.На сегодняшний день уже выпущен на маршрут троллейбус № 51, соединяющий Симферополь с Алуштой через Перевальное, и маршрут 21 в до с. Перевального тоже следует, уточнил он.В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды8 июля, в администрации крымской столицы сообщили, что в Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей.Накануне, 9 июля, стало известно, что в Крыму возобновили движение троллейбуса по маршруту Симферополь – Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общественный транспорт, георгий сухацкий, симферополь, новости крыма, логистика, отключение электроэнергии в крыму, дефицит топлива в крыму