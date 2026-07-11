Рейтинг@Mail.ru
Профессиональные песни крымских археологов - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260711/professionalnye-pesni-krymskikh-arkheologov-1152884655.html
Профессиональные песни крымских археологов
Профессиональные песни крымских археологов - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Профессиональные песни крымских археологов
РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T13:21
2026-07-11T13:21
с песней по крыму
крым
музыка
археология в крыму
история
херсонес
владимир высоцкий
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/15/1100761526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1e9dc1b1c7fdbbd03a0aaaaf864b7f7.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Среди песен, рожденных в Крыму и о Крыме, отдельной группой выделяются написанные в археологических экспедициях. После жаркого рабочего дня на раскопе лопаты в загорелых мозолистых руках археологов к вечеру сменялись на гитары, у костров под открытым небом рождались шуточные песни.Пожалуй, самой известной из них стала "Скифская баллада", имеющая очень высокую вариативность текста, так как в экспедициях встречались специалисты из разных уголков и исторических вузов Советского Союза. Археологический фольклор они увозили из крымских практик и командировок к себе на родину.Песня была изначально придумала археологом Юрием Десятчиковым примерно в 1960 году на мотив казачьей народной песни "Там за Доном, за рекой казаки гуляют". Каким был первоначальный вариант, сказать сложно, текст сильно фольклоризировался, к нему добавлялись новые куплеты, а некоторые изымались. В каждой археологической экспедиции был свой вариант текста. Объединены они были одним сюжетом – встрече во широком поле скифа и античного грека. "Скифская баллада" - неформальный гимн южных археологов.Еще одна археологическая песня была написана в экспедиции Херсонесского музея-заповедника в конце 70-х годов. Пелась на мотив "школы Соломона Фляра" и упоминала вполне реальные исторические события: "Наточили скифы ножи-акинаки, порешили скифы Херсонес прибрать. Тут вмешался царь могучей Понты, царь могучей Понты, царь Митридат: в Херсонес прислал он Беню из Синопы, а имел тот Беня кличку Диафант".Есть и еще одна песня археологов, которую охотно распевают не только историки, но и так называемые ролевики – "Орел шестого легиона".Как гласит легенда, однажды летом 1975 года в Крыму, на раскопках древнегреческого Херсонеса, два друга-археолога Александр Козлов и Владимир Рудаков обсуждали роман чешского писателя Йозефа Томана "Калигула, или После нас хоть потоп". К двум имеющимся в книге куплетам песни легионеров археологи сочинили еще три. А обладающий гитарой и музыкальным вкусом и талантом археолог Владлен Колногоров подобрал мелодию. И песня пошла в свет.Упоминаемый в песне орел — это древнеримский аналог военного знамени: бронзовый орел на длинном древке — священный символ, утрата которого покрывала позором весь легион.Иногда песню считают народной, иногда авторство приписывают Высоцкому, иногда считают, что есть вариант на латыни. Но она настолько популярна, что стала гимном исторического факультета Уральского университета — альма-матер Козлова, а также Брянского университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/15/1100761526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e77e742e1bfe14f2828c9a196922ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с песней по крыму, крым, музыка, археология в крыму, история, херсонес, владимир высоцкий
Профессиональные песни крымских археологов

Песни работающих в Крыму археологов поют реконструкторы

13:21 11.07.2026
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкКрым. Мангуп-Кале
Крым. Мангуп-Кале - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Среди песен, рожденных в Крыму и о Крыме, отдельной группой выделяются написанные в археологических экспедициях. После жаркого рабочего дня на раскопе лопаты в загорелых мозолистых руках археологов к вечеру сменялись на гитары, у костров под открытым небом рождались шуточные песни.
Пожалуй, самой известной из них стала "Скифская баллада", имеющая очень высокую вариативность текста, так как в экспедициях встречались специалисты из разных уголков и исторических вузов Советского Союза. Археологический фольклор они увозили из крымских практик и командировок к себе на родину.
Песня была изначально придумала археологом Юрием Десятчиковым примерно в 1960 году на мотив казачьей народной песни "Там за Доном, за рекой казаки гуляют". Каким был первоначальный вариант, сказать сложно, текст сильно фольклоризировался, к нему добавлялись новые куплеты, а некоторые изымались. В каждой археологической экспедиции был свой вариант текста. Объединены они были одним сюжетом – встрече во широком поле скифа и античного грека. "Скифская баллада" - неформальный гимн южных археологов.
"Акинаков перезвон слышен в скифском стане, и марают свой хитон греки-боспоряне. Даль степная широка, все Причерноморье. Повстречаю грека я во широком поле. Кровью эллина смочу древний меч Ареса и двуконный поскачу к стенам Херсонеса".
Еще одна археологическая песня была написана в экспедиции Херсонесского музея-заповедника в конце 70-х годов. Пелась на мотив "школы Соломона Фляра" и упоминала вполне реальные исторические события: "Наточили скифы ножи-акинаки, порешили скифы Херсонес прибрать. Тут вмешался царь могучей Понты, царь могучей Понты, царь Митридат: в Херсонес прислал он Беню из Синопы, а имел тот Беня кличку Диафант".
Есть и еще одна песня археологов, которую охотно распевают не только историки, но и так называемые ролевики – "Орел шестого легиона".
Как гласит легенда, однажды летом 1975 года в Крыму, на раскопках древнегреческого Херсонеса, два друга-археолога Александр Козлов и Владимир Рудаков обсуждали роман чешского писателя Йозефа Томана "Калигула, или После нас хоть потоп". К двум имеющимся в книге куплетам песни легионеров археологи сочинили еще три. А обладающий гитарой и музыкальным вкусом и талантом археолог Владлен Колногоров подобрал мелодию. И песня пошла в свет.
"Пусть я погиб у Ахерона и кровь моя досталась псам — орел 6-го легиона все так же рвется к небесам. Все так же храбр он и беспечен и, как всегда, неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, но — вечен Рим".
Упоминаемый в песне орел — это древнеримский аналог военного знамени: бронзовый орел на длинном древке — священный символ, утрата которого покрывала позором весь легион.
Иногда песню считают народной, иногда авторство приписывают Высоцкому, иногда считают, что есть вариант на латыни. Но она настолько популярна, что стала гимном исторического факультета Уральского университета — альма-матер Козлова, а также Брянского университета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
С песней по КрымуКрымМузыкаАрхеология в КрымуИсторияХерсонесВладимир Высоцкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС
13:21Профессиональные песни крымских археологов
12:59Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
12:22Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
12:12Дома и больницы: где отключат горячую воду в Симферополе
11:50Еще два города и район в Крыму остались без света
11:42Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине
11:31Атака ВСУ на пассажиирские автобусы в Запорожской области - что известно
11:15Работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – власти
10:44Вкусный и полезный: инфографика РИА Новости Крым к Дню шоколада
10:414,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ
10:34Три морских порта и производства дронов: что уничтожено новым ударом по Украине
10:20Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу
10:01Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
09:46Волынская резня – как это было и кто в ответе
09:04Где можно заправиться в Феодосии в субботу
08:43В Крыму три города и четыре района остаются без света
08:27178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
08:18Мощный групповой удар по Украине - что поражено
08:08В чем особенность крымской "Перезагрузки" для бойцов СВО
Лента новостейМолния