https://crimea.ria.ru/20260711/professionalnye-pesni-krymskikh-arkheologov-1152884655.html
Профессиональные песни крымских археологов
Профессиональные песни крымских археологов - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Профессиональные песни крымских археологов
РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T13:21
2026-07-11T13:21
2026-07-11T13:21
с песней по крыму
крым
музыка
археология в крыму
история
херсонес
владимир высоцкий
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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Среди песен, рожденных в Крыму и о Крыме, отдельной группой выделяются написанные в археологических экспедициях. После жаркого рабочего дня на раскопе лопаты в загорелых мозолистых руках археологов к вечеру сменялись на гитары, у костров под открытым небом рождались шуточные песни.Пожалуй, самой известной из них стала "Скифская баллада", имеющая очень высокую вариативность текста, так как в экспедициях встречались специалисты из разных уголков и исторических вузов Советского Союза. Археологический фольклор они увозили из крымских практик и командировок к себе на родину.Песня была изначально придумала археологом Юрием Десятчиковым примерно в 1960 году на мотив казачьей народной песни "Там за Доном, за рекой казаки гуляют". Каким был первоначальный вариант, сказать сложно, текст сильно фольклоризировался, к нему добавлялись новые куплеты, а некоторые изымались. В каждой археологической экспедиции был свой вариант текста. Объединены они были одним сюжетом – встрече во широком поле скифа и античного грека. "Скифская баллада" - неформальный гимн южных археологов.Еще одна археологическая песня была написана в экспедиции Херсонесского музея-заповедника в конце 70-х годов. Пелась на мотив "школы Соломона Фляра" и упоминала вполне реальные исторические события: "Наточили скифы ножи-акинаки, порешили скифы Херсонес прибрать. Тут вмешался царь могучей Понты, царь могучей Понты, царь Митридат: в Херсонес прислал он Беню из Синопы, а имел тот Беня кличку Диафант".Есть и еще одна песня археологов, которую охотно распевают не только историки, но и так называемые ролевики – "Орел шестого легиона".Как гласит легенда, однажды летом 1975 года в Крыму, на раскопках древнегреческого Херсонеса, два друга-археолога Александр Козлов и Владимир Рудаков обсуждали роман чешского писателя Йозефа Томана "Калигула, или После нас хоть потоп". К двум имеющимся в книге куплетам песни легионеров археологи сочинили еще три. А обладающий гитарой и музыкальным вкусом и талантом археолог Владлен Колногоров подобрал мелодию. И песня пошла в свет.Упоминаемый в песне орел — это древнеримский аналог военного знамени: бронзовый орел на длинном древке — священный символ, утрата которого покрывала позором весь легион.Иногда песню считают народной, иногда авторство приписывают Высоцкому, иногда считают, что есть вариант на латыни. Но она настолько популярна, что стала гимном исторического факультета Уральского университета — альма-матер Козлова, а также Брянского университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, крым, музыка, археология в крыму, история, херсонес, владимир высоцкий
Профессиональные песни крымских археологов
Песни работающих в Крыму археологов поют реконструкторы
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Среди песен, рожденных в Крыму и о Крыме, отдельной группой выделяются написанные в археологических экспедициях. После жаркого рабочего дня на раскопе лопаты в загорелых мозолистых руках археологов к вечеру сменялись на гитары, у костров под открытым небом рождались шуточные песни.
Пожалуй, самой известной из них стала "Скифская баллада", имеющая очень высокую вариативность текста, так как в экспедициях встречались специалисты из разных уголков и исторических вузов Советского Союза. Археологический фольклор они увозили из крымских практик и командировок к себе на родину.
Песня была изначально придумала археологом Юрием Десятчиковым примерно в 1960 году на мотив казачьей народной песни "Там за Доном, за рекой казаки гуляют". Каким был первоначальный вариант, сказать сложно, текст сильно фольклоризировался, к нему добавлялись новые куплеты, а некоторые изымались. В каждой археологической экспедиции был свой вариант текста. Объединены они были одним сюжетом – встрече во широком поле скифа и античного грека. "Скифская баллада" - неформальный гимн южных археологов.
"Акинаков перезвон слышен в скифском стане, и марают свой хитон греки-боспоряне. Даль степная широка, все Причерноморье. Повстречаю грека я во широком поле. Кровью эллина смочу древний меч Ареса и двуконный поскачу к стенам Херсонеса".
Еще одна археологическая песня была написана в экспедиции Херсонесского музея-заповедника в конце 70-х годов. Пелась на мотив "школы Соломона Фляра" и упоминала вполне реальные исторические события: "Наточили скифы ножи-акинаки, порешили скифы Херсонес прибрать. Тут вмешался царь могучей Понты, царь могучей Понты, царь Митридат: в Херсонес прислал он Беню из Синопы, а имел тот Беня кличку Диафант".
Есть и еще одна песня археологов, которую охотно распевают не только историки, но и так называемые ролевики – "Орел шестого легиона".
Как гласит легенда, однажды летом 1975 года в Крыму, на раскопках древнегреческого Херсонеса, два друга-археолога Александр Козлов и Владимир Рудаков обсуждали роман чешского писателя Йозефа Томана "Калигула, или После нас хоть потоп". К двум имеющимся в книге куплетам песни легионеров археологи сочинили еще три. А обладающий гитарой и музыкальным вкусом и талантом археолог Владлен Колногоров подобрал мелодию. И песня пошла в свет.
"Пусть я погиб у Ахерона и кровь моя досталась псам — орел 6-го легиона все так же рвется к небесам. Все так же храбр он и беспечен и, как всегда, неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, но — вечен Рим".
Упоминаемый в песне орел — это древнеримский аналог военного знамени: бронзовый орел на длинном древке — священный символ, утрата которого покрывала позором весь легион.
Иногда песню считают народной, иногда авторство приписывают Высоцкому, иногда считают, что есть вариант на латыни. Но она настолько популярна, что стала гимном исторического факультета Уральского университета — альма-матер Козлова, а также Брянского университета.
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