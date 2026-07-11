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Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек
Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек
В Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T21:29
2026-07-11T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации крымского главка МЧС, пожарные ликвидировали горение двух комнат, площадь пожара составила 35 кв.м. "В 20:51 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. От МЧС России привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек

Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек

21:29 11.07.2026 (обновлено: 21:39 11.07.2026)
 
© Скриншот с видео очевидцаПожар в многоэтажке в Симферополе
Пожар в многоэтажке в Симферополе
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Старозенитная вспыхнул пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"В 19.40 поступило сообщение о возгорании квартиры на 8-м этаже 9-ти этажного многоквартирного дома по адресу: г. Симферополь, ул. Старозенитная. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений. Поданы стволы на тушение. Эвакуированы 17 жильцов", - уточнили в ведомстве.
По информации крымского главка МЧС, пожарные ликвидировали горение двух комнат, площадь пожара составила 35 кв.м.
"В 20:51 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. От МЧС России привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники", - добавили в ведомстве.
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