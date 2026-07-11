https://crimea.ria.ru/20260711/pogibli-10-chelovek-samolet-upal-na-bagamskikh-ostrovakh-1157550145.html
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту,... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T07:27
2026-07-11T07:27
2026-07-11T07:29
самолет
крушение самолета
в мире
авиация
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0b/1157550252_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_f0105e3837537372a11c5496ccb7cbe7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0b/1157550252_39:0:1042:752_1920x0_80_0_0_d0fedb38f97ae77ea0c9820bb5dd2796.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, крушение самолета, в мире, авиация, новости
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
При крушении самолета на Багамах погибли десять человек
07:27 11.07.2026 (обновлено: 07:29 11.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.
"Небольшой самолет потерпел крушение на Багамах в пятницу, погибли десять человек, власти вынуждены приостановить все рейсы Flamingo Air... Самолет вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос, когда потерпел крушение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление по расследованию авиационных происшествий Багамских островов.
Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.
Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.