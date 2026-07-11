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Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту,... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T07:27
2026-07-11T07:29
самолет
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолет, крушение самолета, в мире, авиация, новости
Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах

При крушении самолета на Багамах погибли десять человек

07:27 11.07.2026 (обновлено: 07:29 11.07.2026)
 
© © Виталий БелоусовСамолет. Архивное фото
Самолет. Архивное фото
© © Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.
"Небольшой самолет потерпел крушение на Багамах в пятницу, погибли десять человек, власти вынуждены приостановить все рейсы Flamingo Air... Самолет вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос, когда потерпел крушение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление по расследованию авиационных происшествий Багамских островов.
Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.
Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.
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