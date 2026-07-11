https://crimea.ria.ru/20260711/pogibli-10-chelovek-samolet-upal-na-bagamskikh-ostrovakh-1157550145.html

Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах

Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Погибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах

Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту,... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T07:27

2026-07-11T07:27

2026-07-11T07:29

самолет

крушение самолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, крушение самолета, в мире, авиация, новости