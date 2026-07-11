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Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек
Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек
Каждый год в мире от употребления небезопасной пищи умирает 1,5 млн человек, а количество заболевших варьируется в пределах 866 млн человек. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T17:51
2026-07-11T17:51
геннадий онищенко
безопасность
здоровье
здравоохранение в россии
мнения
отравление
продукты
питание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Каждый год в мире от употребления небезопасной пищи умирает 1,5 млн человек, а количество заболевших варьируется в пределах 866 млн человек. Об этом рассказал на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он подчеркнул, что в летний период риски, связанные с приемом пищи, повышаются. Так, ученые нередко фиксируют вспышки бактериальной инфекции – сальмонеллеза. Однако на первом месте по заболеваемости стоят энтеровирусные инфекции, передающиеся через воду и пищу.Чтобы не навредить здоровью, Онищенко рекомендует всегда мыть руки перед едой, хранить продукты в холодильниках, а продукты растительного происхождения употреблять после тщательной термической обработки. Также необходимо соблюдать сроки хранения пищевой продукции.Ранее сообщалось, что частота заболеваемости острыми кишечными инфекциями кратно возрастает в жаркий летний сезон. Причинами недомоганий и отравлений у взрослых и детей могут стать не только испортившиеся продукты, но и множество вирусных и бактериальных инфекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десертаСезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруНа рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
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геннадий онищенко, безопасность, здоровье, здравоохранение в россии, мнения, отравление, продукты, питание
Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек

Ежегодно от небезопасной пищи в мире фиксируют 1,5 млн смертей - Онищенко

17:51 11.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКормление малоимущих и бездомных на одной из улиц Ростова-на-Дону
Кормление малоимущих и бездомных на одной из улиц Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Каждый год в мире от употребления небезопасной пищи умирает 1,5 млн человек, а количество заболевших варьируется в пределах 866 млн человек. Об этом рассказал на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Число болезней, которые передаются через пищу в год составляют около 866 млн заболевших по всему миру и 1,5 млн умерших. К рискам, связанным с приемом пищи относя бактериальные и вирусные заболевания", - отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что в летний период риски, связанные с приемом пищи, повышаются. Так, ученые нередко фиксируют вспышки бактериальной инфекции – сальмонеллеза. Однако на первом месте по заболеваемости стоят энтеровирусные инфекции, передающиеся через воду и пищу.
Чтобы не навредить здоровью, Онищенко рекомендует всегда мыть руки перед едой, хранить продукты в холодильниках, а продукты растительного происхождения употреблять после тщательной термической обработки. Также необходимо соблюдать сроки хранения пищевой продукции.
Ранее сообщалось, что частота заболеваемости острыми кишечными инфекциями кратно возрастает в жаркий летний сезон. Причинами недомоганий и отравлений у взрослых и детей могут стать не только испортившиеся продукты, но и множество вирусных и бактериальных инфекций.
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