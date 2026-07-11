https://crimea.ria.ru/20260711/obyazatelnoe-notarialnoe-oformlenie-sdelok-s-zhilem---v-chem-minusy-1157482615.html

Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы

Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы

В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок по недвижимости между гражданами. О целесообразности данной инициативы в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T19:17

2026-07-11T19:17

2026-07-11T19:17

крым

недвижимость

нотариус

мнения

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149846923_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_850e50ddcd39aeae9ae4cd205792aab5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок по недвижимости между гражданами. О целесообразности данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали мнения руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько и руководитель отдела продаж вторичной недвижимости крымского агентства недвижимости Наталья Трухина.Сейчас, по его словам, часть сделок, как и раньше, происходит через нотариусов – это долевые сделки, сделки дарения и другие. Часть сделок проходит через МФЦ, когда люди сами составляют договоры, идут, записываются. Часть – через банки – у них есть онлайн регистрация, и они делают все ипотечные сделки. Часть же сделок идет через компании, обладающие возможностью делать электронную регистрацию."Сейчас иногда записаться в МФЦ по сделке в Симферополе приходится в Добром, Севастополе, потому что занята очередь. И если мы говорим, что мы сейчас все переведем на нотариусов, насколько это будет по времени удобно гражданам?" - обратил внимание он.Наталья Трухина также подчеркнула, что данная инициатива добавит времени для сделки. "То есть, если сейчас мы можем организовать все достаточно быстро и оперативно, потому что все-таки у людей бывают свои вопросы, их нужно решить срочно, то здесь же это, скорее всего, просто растянет весь процесс, и не совсем понятна система организации", - поддержала собеседника она.С точки зрения обоих специалистов рынка недвижимости, данная инициатива пока не однозначна и даже может вызвать больше бюрократических проволочек в процессе сделок с недвижимостью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юристКак дистанционно заключить нотариальную сделку в КрымуНотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, недвижимость, нотариус, мнения, закон и право