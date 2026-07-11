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Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы
Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы
В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок по недвижимости между гражданами. О целесообразности данной инициативы в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T19:17
2026-07-11T19:17
крым
недвижимость
нотариус
мнения
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок по недвижимости между гражданами. О целесообразности данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали мнения руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько и руководитель отдела продаж вторичной недвижимости крымского агентства недвижимости Наталья Трухина.Сейчас, по его словам, часть сделок, как и раньше, происходит через нотариусов – это долевые сделки, сделки дарения и другие. Часть сделок проходит через МФЦ, когда люди сами составляют договоры, идут, записываются. Часть – через банки – у них есть онлайн регистрация, и они делают все ипотечные сделки. Часть же сделок идет через компании, обладающие возможностью делать электронную регистрацию."Сейчас иногда записаться в МФЦ по сделке в Симферополе приходится в Добром, Севастополе, потому что занята очередь. И если мы говорим, что мы сейчас все переведем на нотариусов, насколько это будет по времени удобно гражданам?" - обратил внимание он.Наталья Трухина также подчеркнула, что данная инициатива добавит времени для сделки. "То есть, если сейчас мы можем организовать все достаточно быстро и оперативно, потому что все-таки у людей бывают свои вопросы, их нужно решить срочно, то здесь же это, скорее всего, просто растянет весь процесс, и не совсем понятна система организации", - поддержала собеседника она.С точки зрения обоих специалистов рынка недвижимости, данная инициатива пока не однозначна и даже может вызвать больше бюрократических проволочек в процессе сделок с недвижимостью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юристКак дистанционно заключить нотариальную сделку в КрымуНотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, недвижимость, нотариус, мнения, закон и право
Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы

Идею вернуть обязательное нотариальное оформление сделок с жильем назвали неоднозначной

19:17 11.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок по недвижимости между гражданами. О целесообразности данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали мнения руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько и руководитель отдела продаж вторичной недвижимости крымского агентства недвижимости Наталья Трухина.
"Вопрос этот надо разбирать с того момента, для чего данный закон принимается. Первое - это удобство граждан. Если мы говорим об удобстве, то это должно экономить время и быть простым в использовании", - отметил Юрий Приходько.
Сейчас, по его словам, часть сделок, как и раньше, происходит через нотариусов – это долевые сделки, сделки дарения и другие. Часть сделок проходит через МФЦ, когда люди сами составляют договоры, идут, записываются. Часть – через банки – у них есть онлайн регистрация, и они делают все ипотечные сделки. Часть же сделок идет через компании, обладающие возможностью делать электронную регистрацию.
"Сейчас иногда записаться в МФЦ по сделке в Симферополе приходится в Добром, Севастополе, потому что занята очередь. И если мы говорим, что мы сейчас все переведем на нотариусов, насколько это будет по времени удобно гражданам?" - обратил внимание он.
Также специалист обозначил, что в данное время сделки по недвижимости могут занимать буквально 45 минут, если все документы клиент передает онлайн, а при удостоверении нотариусом это будет значительно дольше.
Наталья Трухина также подчеркнула, что данная инициатива добавит времени для сделки.
"То есть, если сейчас мы можем организовать все достаточно быстро и оперативно, потому что все-таки у людей бывают свои вопросы, их нужно решить срочно, то здесь же это, скорее всего, просто растянет весь процесс, и не совсем понятна система организации", - поддержала собеседника она.
С точки зрения обоих специалистов рынка недвижимости, данная инициатива пока не однозначна и даже может вызвать больше бюрократических проволочек в процессе сделок с недвижимостью.
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