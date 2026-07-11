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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
За минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T12:59
2026-07-11T12:59
2026-07-11T12:59
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 солдат, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял до 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял свыше 455 солдат, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В субботу в Минобороны РФ таже сообщили, что армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три морских порта и производства дронов: что уничтожено новым ударом по Украине"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного эксперта
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Новости СВО: ВСУ потеряли 1460 солдат и десятки единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 солдат, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял до 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял свыше 455 солдат, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В субботу в Минобороны РФ таже сообщили, что армия РФ установила контроль
над Бачевском в Сумской области.
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