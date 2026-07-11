https://crimea.ria.ru/20260711/nochnoy-udar-po-ukraine-v-minoborony-rf-raskryli-podrobnosti--1157553408.html

Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности

Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности

В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине. РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T10:34

2026-07-11T10:34

2026-07-11T10:34

министерство обороны рф

новости сво

удары по украине

одесса

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине.В Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил"."Южный" порт обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ. Порт "Измаил" - важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай. В ходе ударов поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективуМинистерство обороны РФ

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, одесса, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии