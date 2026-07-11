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Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности
Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности
В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T10:34
2026-07-11T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине.В Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил"."Южный" порт обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ. Порт "Измаил" - важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай. В ходе ударов поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективуМинистерство обороны РФ
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министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, одесса, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Ночной удар по Украине: в Минобороны РФ раскрыли подробности

В Минобороны РФ раскрыли детали ночного группового удара по Украине

10:34 11.07.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине.
В Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.
В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".
"Государственный порт "Черноморск", который обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения для ВСУ. В ходе удара поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - рассказали в Минобороны РФ.
"Южный" порт обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ. Порт "Измаил" - важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай. В ходе ударов поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области.
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