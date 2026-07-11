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Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине
Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине
После групповых ударов ВС РФ минувшей ночью по Украине глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Об этом он написал... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T11:42
2026-07-11T11:42
владимир зеленский
украина
оружие
поставки западного оружия украине
коллективный запад
новости сво
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. После групповых ударов ВС РФ минувшей ночью по Украине глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В ночь на 11 июля Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине. В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в результате ночной атаки.Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами и вновь обратился к Западу.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения, как и все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов ЛавроваЗеленский отдал США часть украинских земель – ТрампПойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
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владимир зеленский, украина, оружие, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости сво, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине

Зеленский: ПВО Украины не могла сбить российскую баллистику

11:42 11.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. После групповых ударов ВС РФ минувшей ночью по Украине глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В ночь на 11 июля Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине. В Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в результате ночной атаки.
Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами и вновь обратился к Западу.
"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Необходимо двигаться максимально быстро по договоренностям касаемых лицензий на "патриоты" и общего антибаллистического европейского проекта", — написал он в Telegram-канале.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что слова президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является риторикой для устрашения, как и все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение.
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Владимир ЗеленскийУкраинаОружиеПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападНовости СВОУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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