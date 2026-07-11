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Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение
Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение
География может рассказать о целях и стратегиях государства. В тех странах, где границы идут против законов географии, возникают конфликты, и яркий пример тому... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T21:02
2026-07-11T21:02
мнения
борис вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
политика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. География может рассказать о целях и стратегиях государства. В тех странах, где границы идут против законов географии, возникают конфликты, и яркий пример тому – Украина. Такую мысль в пресс-центре РИА Новости Крым высказал заслуженный географ России, завкафедрой физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев."Если географии нет, то нет определения в пространстве. Если вы рассматриваете экономику предприятия – это трудовые ресурсы, энергия, водные ресурсы, то, откуда сырье и куда поставки – это все можно перенести на карту экономической географии", – сказал спикер.Так, Вахрушев рассказал, что в США вышла книга профессора Роберта Каплана "Месть географии". Этот публицист и геополитик убежден, что будущее стран и континентов можно понять в контексте таких объективных параметров, как климат, территория, наличие водных ресурсов, разнообразие ландшафта. Прослеживая историю регионов, стран и "горячих точек" планеты, автор предлагает собственную целостную теорию о грядущем цикле конфликтов."Вот, где границы, где экономика, где социальная жизнь идут против законов географии, и возникают конфликты. Посмотрим границы Северной Африки, например. Франция, Великобритания – нарезали границы – по всем границам конфликты", – сказал Вахрушев в поддержку теории Каплана.Более того, Вахрушев напомнил, что и в СССР у большинства республик не было границ, а потом "нарезали границы". "Теперь это границы или реальных, или потенциальных конфликтов. Один из них яркий. Это Украина", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеВ Финляндии сделали заявление о войне России с НАТОНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, борис вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), политика, общество, новости крыма
Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение

Уберечь государства от конфликтов аналогичных украинскому могут законы географии – ученый

21:02 11.07.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлобус на столе участников Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве
Глобус на столе участников Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. География может рассказать о целях и стратегиях государства. В тех странах, где границы идут против законов географии, возникают конфликты, и яркий пример тому – Украина. Такую мысль в пресс-центре РИА Новости Крым высказал заслуженный географ России, завкафедрой физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев.
"Если географии нет, то нет определения в пространстве. Если вы рассматриваете экономику предприятия – это трудовые ресурсы, энергия, водные ресурсы, то, откуда сырье и куда поставки – это все можно перенести на карту экономической географии", – сказал спикер.
Так, Вахрушев рассказал, что в США вышла книга профессора Роберта Каплана "Месть географии". Этот публицист и геополитик убежден, что будущее стран и континентов можно понять в контексте таких объективных параметров, как климат, территория, наличие водных ресурсов, разнообразие ландшафта. Прослеживая историю регионов, стран и "горячих точек" планеты, автор предлагает собственную целостную теорию о грядущем цикле конфликтов.
"Вот, где границы, где экономика, где социальная жизнь идут против законов географии, и возникают конфликты. Посмотрим границы Северной Африки, например. Франция, Великобритания – нарезали границы – по всем границам конфликты", – сказал Вахрушев в поддержку теории Каплана.
Более того, Вахрушев напомнил, что и в СССР у большинства республик не было границ, а потом "нарезали границы". "Теперь это границы или реальных, или потенциальных конфликтов. Один из них яркий. Это Украина", – подытожил спикер.
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МненияБорис ВахрушевКФУ (Крымский федеральный университет)ПолитикаОбществоНовости Крыма
 
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