https://crimea.ria.ru/20260711/mest-geografii-chto-mozhet-uberech-gosudarstva-ot-konfliktov--mnenie-1157249437.html

Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение

Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение

География может рассказать о целях и стратегиях государства. В тех странах, где границы идут против законов географии, возникают конфликты, и яркий пример тому... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T21:02

2026-07-11T21:02

2026-07-11T21:02

мнения

борис вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

политика

общество

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/11/1118628471_0:272:2964:1939_1920x0_80_0_0_f2444cb3af391460df2d4e8ce0ab007a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. География может рассказать о целях и стратегиях государства. В тех странах, где границы идут против законов географии, возникают конфликты, и яркий пример тому – Украина. Такую мысль в пресс-центре РИА Новости Крым высказал заслуженный географ России, завкафедрой физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев."Если географии нет, то нет определения в пространстве. Если вы рассматриваете экономику предприятия – это трудовые ресурсы, энергия, водные ресурсы, то, откуда сырье и куда поставки – это все можно перенести на карту экономической географии", – сказал спикер.Так, Вахрушев рассказал, что в США вышла книга профессора Роберта Каплана "Месть географии". Этот публицист и геополитик убежден, что будущее стран и континентов можно понять в контексте таких объективных параметров, как климат, территория, наличие водных ресурсов, разнообразие ландшафта. Прослеживая историю регионов, стран и "горячих точек" планеты, автор предлагает собственную целостную теорию о грядущем цикле конфликтов."Вот, где границы, где экономика, где социальная жизнь идут против законов географии, и возникают конфликты. Посмотрим границы Северной Африки, например. Франция, Великобритания – нарезали границы – по всем границам конфликты", – сказал Вахрушев в поддержку теории Каплана.Более того, Вахрушев напомнил, что и в СССР у большинства республик не было границ, а потом "нарезали границы". "Теперь это границы или реальных, или потенциальных конфликтов. Один из них яркий. Это Украина", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеВ Финляндии сделали заявление о войне России с НАТОНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, борис вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), политика, общество, новости крыма