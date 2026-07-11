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Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
Крымский мост сейчас - обстановка с очередью - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 127 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T18:05
2026-07-11T18:05
2026-07-11T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 127 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани