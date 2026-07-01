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Какой сегодня праздник: 11 июля

Какой сегодня праздник: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Какой сегодня праздник: 11 июля

В этот день отмечают Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада, еще был основан НИИ Склифосовского, получен первый патент на лампу накаливания и... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T00:00

2026-07-11T00:00

2026-07-11T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада, еще был основан НИИ Склифосовского, получен первый патент на лампу накаливания и первый искусственный жемчуг, родились прославленный Хэмингуэем старик-рыбак Грегорио Фуэнтес, российский дрессировщик Эдгард Запашный.Что празднуют в миреС 1989 года 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Памятную дату решили отмечать после того как 11 июля 1987 года численность населения в мире превысила пять миллиардов человек. В прошлом году население Земли достигло восьми миллиардов человек. А теперь нас еще больше – 8 млрд 43 млн.В России 11 июля отмечают профессиональный праздник светооператоров или День художника по свету.Ученые обнаружили, что шоколад помогает вырабатывать больше эндорфинов, чем поцелуи, а еще помогает быстрее восстановиться после тренировок - актуальные факты ко Дню шоколада, который придумали отмечать во Франции.Еще в этот день можно отметить Международный день эфирных масел, День благодарности коровам или присоединиться к китайцам, которые празднуют День моря.Знаменательные событияВ 1810 году в этот день в Санкт-Петербурге был торжественно открыт Странноприимный дом, ставший одним из первых в Российской империи учреждений по оказанию бесплатной медицинской помощи бедным. Построено здание было на средства графа Николая Шереметева, поэтому со временем стало называться Шереметевской больницей. С 1929 года и до наших дней учреждение известно в России как Московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.В 1874 году российский инженер Александр Лодыгин впервые получил патент на лампу накаливания. Спустя пять лет американский изобретатель Томас Эдисон усовершенствовал конструкцию и получил патент на лампу накаливания со временем использования 40 часов.В 1893 году японский предприниматель Кокити Микимото впервые в мире получил искусственную жемчужину. Это был первый успешный результат за пять лет экспериментов. Получение патента на изобретение заняло 15 месяцев – это был первый в истории прецедент патентования изобретения, касающегося биологических объектов.В 1918 году Совет народных комиссаров России утвердил первый советский бюджет – всего на полгода вперед.Кто родилсяВ 1873 году родился русский предприниматель, банкир и купец Владимир Рябушинский. Вместе с братом основали Банкирский дом, Товарищество мануфактур и построили один из старейших автомобилестроительных заводов в России - "АМО", сегодня известный как "ЗИЛ" (Завод имени Лихачева).В 1895 году родился советский поэт Павел Беспощадный. Автор крылатого выражения "Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано!".В 1897 году родился кубинский рыбак и моряк Грегорио Фуэнтес. Считается, что именно с него Эрнест Хэмингуэй написал портрет главного героя в повести "Старик и море".92 года назад на свет появился знаменитый итальянский модельер, один из богатейших людей Италии Джорджо Армани.В этот день родились секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, народная артистка России Елена Камбурова, певица Татьяна Анциферова, английский актер Марк Лестер, гитарист Ричи Самбора, дрессировщик Эдгард Запашный, актриса Екатерина Вилкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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