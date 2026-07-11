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Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
В Крыму как никогда актуальным является вопрос альтернативных источников электричества. Какие устройства помогут сохранить и восполнить недостающий ценный... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T19:45
2026-07-11T19:45
совет эксперта
юрий артамонов
отключение электроэнергии в крыму
электричество
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму как никогда актуальным является вопрос альтернативных источников электричества. Какие устройства помогут сохранить и восполнить недостающий ценный ресурс в квартире и частном доме, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самым "требовательным" к электричеству, по словам специалиста, в каждом доме является холодильник."Сейчас в интернете огромное количество постов, направленных именно на то, чтобы спасти продукты, спасти, запитать холодильник. Предлагается к покупке так называемый инвертор", - обратил внимание он.Данное устройство, по словам Юрия Артамонова, из постоянного напряжения в 12 вольт делает 220 вольт, от которого можно запитать холодильник."Очень важно, если вы будете покупать инвертор, нужно выбирать, чтобы у него на выходе была чистая синусоида (Инвертор с чистой синусоидой создает напряжение, максимально приближенное к сети 220 В и делает это без резких искажений - ред.). Потому что бывает не чистая синусоида, нам такой не подходит", - подчеркнул он. Также к упомянутому инвертору необходимы будут аккумулятор и зарядка для аккумулятора, добавил эксперт. Инвертор нужно выбирать по мощности вашего холодильника, посоветовал он, не забывая учитывать пусковую мощность последнего.Для зарядки данного инвертора не рекомендуется использовать автомобильный аккумулятор, необходимо приобретать специализированный, также отметил он. В совокупности покупка такой "цепи" устройств в среднем, по подсчету специалиста, составит около 35 тысяч рублей, а заряда его хватит примерно на 6-15 часов.Еще одним вариантом для обеспечения электроэнергией квартиры или дома является портативная зарядная станция."Это - все вместе собранное в одном корпусе - инвертор, литий-железо-фосфатные аккумуляторы плюс зарядное устройство. Все собрано в одном корпусе с ручками для удобства переноса. Однако, портативная зарядная станция будет стоить в районе 80 тысяч", - пояснил эксперт.Это устройство, добавил Юрий Артамонов, удобно тем, что оно подключается на постоянный режим."Мы включаем холодильник в эту портативную зарядную станцию и можем быть свободны. Ставим это рядом с холодильником и можем рассчитывать на то, что автоматически она сама перейдет на батарею, когда свет пропадет. Когда появится - она сама перейдет на сеть и сама начнет заряжать аккумулятор именно до того уровня, который необходим для зарядки аккумулятора", - подтвердил он.Вдобавок в портативной электростанции есть еще дополнительные розетки, дополнил эксперт."Если мы приходим домой и видим - у нас электричества нет, мы можем туда еще дополнительно включить какое-то освещение, может быть, телефон зарядить и так далее", - сказал он.Примерно в той же ценовой категории, что и портативная станция, находится и гибридный солнечный инвертор, рассказал техник."Это инвертор тоже автоматический, совмещенный с зарядкой, который вешается на стену в квартире. Но это уже не портативное устройство. Все напряжение от счетчика подается напрямую в этот инвертор и выходит полностью в квартиру. Из минусов - снять мы его уже не можем, оно устанавливается электриком навсегда", - обозначил он.Инвертор на солнечной батарее чаще используют в частных домах, так как там возможно расположить солнечную батарею на крыше дома для получения большего количества солнечных лучей, заключил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовитьКак и где работают центры содействия крымчанамПока есть электричество - выставляем холодильник на максимально низкую температуру
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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совет эксперта, юрий артамонов, отключение электроэнергии в крыму, электричество, электроэнергия
Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света

Альтернативные источники электроэнергии помогут при отключениях света - специалист

19:45 11.07.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму как никогда актуальным является вопрос альтернативных источников электричества. Какие устройства помогут сохранить и восполнить недостающий ценный ресурс в квартире и частном доме, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Самым "требовательным" к электричеству, по словам специалиста, в каждом доме является холодильник.
"Сейчас в интернете огромное количество постов, направленных именно на то, чтобы спасти продукты, спасти, запитать холодильник. Предлагается к покупке так называемый инвертор", - обратил внимание он.
Данное устройство, по словам Юрия Артамонова, из постоянного напряжения в 12 вольт делает 220 вольт, от которого можно запитать холодильник.
"Очень важно, если вы будете покупать инвертор, нужно выбирать, чтобы у него на выходе была чистая синусоида (Инвертор с чистой синусоидой создает напряжение, максимально приближенное к сети 220 В и делает это без резких искажений - ред.). Потому что бывает не чистая синусоида, нам такой не подходит", - подчеркнул он.
Также к упомянутому инвертору необходимы будут аккумулятор и зарядка для аккумулятора, добавил эксперт. Инвертор нужно выбирать по мощности вашего холодильника, посоветовал он, не забывая учитывать пусковую мощность последнего.
"К примеру, на холодильнике написано – потребляемая мощность 190 Вт, но в момент запуска он будет потреблять кратковременно гораздо больше, примерно 600 ватт. Обратите внимание - производители инвертора на нем пишут мощность максимальную, не долговременную. То есть, если, например, на инверторе написано 3000 Вт, то долговременно он может отдавать 1500 Вт, не больше. На 3000 Вт рассчитывать не надо. Нужно рассчитывать именно на эту цифру - 1500", - разъяснил Юрий Артамонов.
Для зарядки данного инвертора не рекомендуется использовать автомобильный аккумулятор, необходимо приобретать специализированный, также отметил он. В совокупности покупка такой "цепи" устройств в среднем, по подсчету специалиста, составит около 35 тысяч рублей, а заряда его хватит примерно на 6-15 часов.
Еще одним вариантом для обеспечения электроэнергией квартиры или дома является портативная зарядная станция.
"Это - все вместе собранное в одном корпусе - инвертор, литий-железо-фосфатные аккумуляторы плюс зарядное устройство. Все собрано в одном корпусе с ручками для удобства переноса. Однако, портативная зарядная станция будет стоить в районе 80 тысяч", - пояснил эксперт.
Это устройство, добавил Юрий Артамонов, удобно тем, что оно подключается на постоянный режим.
"Мы включаем холодильник в эту портативную зарядную станцию и можем быть свободны. Ставим это рядом с холодильником и можем рассчитывать на то, что автоматически она сама перейдет на батарею, когда свет пропадет. Когда появится - она сама перейдет на сеть и сама начнет заряжать аккумулятор именно до того уровня, который необходим для зарядки аккумулятора", - подтвердил он.
Вдобавок в портативной электростанции есть еще дополнительные розетки, дополнил эксперт.
"Если мы приходим домой и видим - у нас электричества нет, мы можем туда еще дополнительно включить какое-то освещение, может быть, телефон зарядить и так далее", - сказал он.
Примерно в той же ценовой категории, что и портативная станция, находится и гибридный солнечный инвертор, рассказал техник.
"Это инвертор тоже автоматический, совмещенный с зарядкой, который вешается на стену в квартире. Но это уже не портативное устройство. Все напряжение от счетчика подается напрямую в этот инвертор и выходит полностью в квартиру. Из минусов - снять мы его уже не можем, оно устанавливается электриком навсегда", - обозначил он.
Инвертор на солнечной батарее чаще используют в частных домах, так как там возможно расположить солнечную батарею на крыше дома для получения большего количества солнечных лучей, заключил собеседник.
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Совет экспертаЮрий АртамоновОтключение электроэнергии в КрымуЭлектричествоЭлектроэнергия
 
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