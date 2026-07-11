Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
Мощный групповой удар по Украине и ситуация с энергетикой в Крыму – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области. Энергообеспечение Крыма: в каких районах нет света. Свободная продажа топлива в Крыму на 99 АЗС. 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ночной удар ВС РФ по Украине и реакция Зеленского
Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украины. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, были поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2". В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".
После групповых ударов ВС РФ глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Он признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами.
Продвижение армии России в Сумской области
В субботу Минобороны РФ сообщило, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Также средствами противовоздушной обороны РФ сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ситуация с энергообеспечением Крыма
В субботу в "Крымэнерго" сообщили, что городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.
Также ранее власти заявили, что работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется.
Продажа топлива в Крыму
Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона. В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.
Поддержка туриндустрии в Крыму
Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.
Ранее Союз гостеприимства и туризма Крыма объявил акцию "Мы вместе!", направленную на поддержку турбизнеса.