https://crimea.ria.ru/20260711/gruppovoy-udar-po-ukraine-i-otklyuchenie-sveta-v-krymu--glavnoe-1157560349.html

Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное

Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное

Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T21:33

2026-07-11T21:33

2026-07-11T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области. Энергообеспечение Крыма: в каких районах нет света. Свободная продажа топлива в Крыму на 99 АЗС. 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночной удар ВС РФ по Украине и реакция ЗеленскогоВооруженные Силы России минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украины. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В частности, были поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2". В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".После групповых ударов ВС РФ глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Он признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами.Продвижение армии России в Сумской областиВ субботу Минобороны РФ сообщило, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Также средствами противовоздушной обороны РФ сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ситуация с энергообеспечением КрымаВ субботу в "Крымэнерго" сообщили, что городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.Также ранее власти заявили, что работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется.Продажа топлива в КрымуСвободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона. В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.Поддержка туриндустрии в КрымуПравительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.Ранее Союз гостеприимства и туризма Крыма объявил акцию "Мы вместе!", направленную на поддержку турбизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260711/zelenskiy-styanul-v-kiev-vse-imeyuschiesya-u-ukrainy-zapadnye-kompleksy-pro-1157559067.html

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https://crimea.ria.ru/20260711/doma-i-bolnitsy-gde-otklyuchat-goryachuyu-vodu-v-simferopole-1157547190.html

https://crimea.ria.ru/20260711/ataka-vsu-na-passazhiirskie-avtobusy-v-zaporozhskoy-oblasti---chto-izvestno-1157554506.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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