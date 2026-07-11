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Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T21:33
2026-07-11T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области. Энергообеспечение Крыма: в каких районах нет света. Свободная продажа топлива в Крыму на 99 АЗС. 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночной удар ВС РФ по Украине и реакция ЗеленскогоВооруженные Силы России минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украины. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В частности, были поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2". В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".После групповых ударов ВС РФ глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Он признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами.Продвижение армии России в Сумской областиВ субботу Минобороны РФ сообщило, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Также средствами противовоздушной обороны РФ сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ситуация с энергообеспечением КрымаВ субботу в "Крымэнерго" сообщили, что городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.Также ранее власти заявили, что работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется.Продажа топлива в КрымуСвободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона. В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.Поддержка туриндустрии в КрымуПравительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.Ранее Союз гостеприимства и туризма Крыма объявил акцию "Мы вместе!", направленную на поддержку турбизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260711/zelenskiy-styanul-v-kiev-vse-imeyuschiesya-u-ukrainy-zapadnye-kompleksy-pro-1157559067.html
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное

Мощный групповой удар по Украине и ситуация с энергетикой в Крыму – главное за день

21:33 11.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Мощный групповой удар по Украине - повреждены три морских порта и производства дронов. Реакция Зеленского на удар России. Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области. Энергообеспечение Крыма: в каких районах нет света. Свободная продажа топлива в Крыму на 99 АЗС. 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ночной удар ВС РФ по Украине и реакция Зеленского

Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украины. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, были поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2". В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".
После групповых ударов ВС РФ глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление об украинской системе ПВО. Он признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами.
Владимир Зеленский
15:34
Зеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО

Продвижение армии России в Сумской области

В субботу Минобороны РФ сообщило, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 1 460 боевиков, а также десятки единиц боевой техники на всех фронтах спецоперации. Также средствами противовоздушной обороны РФ сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Уже 6 центров содействия жителям открыли в Евпатории
16:32
Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса

Ситуация с энергообеспечением Крыма

В субботу в "Крымэнерго" сообщили, что городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.
Также ранее власти заявили, что работа общественного транспорта в Симферополе стабилизируется.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
12:12
Дома и больницы: где отключат горячую воду в Симферополе

Продажа топлива в Крыму

Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона. В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.
В Запорожской области ВСУ вновь атакуют пассажирские автобусы
11:31
Атака ВСУ на пассажиирские автобусы в Запорожской области - что известно

Поддержка туриндустрии в Крыму

Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.
Ранее Союз гостеприимства и туризма Крыма объявил акцию "Мы вместе!", направленную на поддержку турбизнеса.
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21:33Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
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