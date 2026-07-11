https://crimea.ria.ru/20260711/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-vpk-na-ukraine-1157551252.html

Мощный групповой удар по Украине - что поражено

Мощный групповой удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Мощный групповой удар по Украине - что поражено

Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине,... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T08:18

2026-07-11T08:18

2026-07-11T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.Также сообщается о поражении предприятия ВПК в Киеве и объектов портовой инфраструктуры в Одессой области, добавили в ведомстве.Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, добавили в Минобороны РФ."В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво