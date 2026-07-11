https://crimea.ria.ru/20260711/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-vpk-na-ukraine-1157551252.html
Мощный групповой удар по Украине - что поражено
Мощный групповой удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Мощный групповой удар по Украине - что поражено
Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине,... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T08:18
2026-07-11T08:18
2026-07-11T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.Также сообщается о поражении предприятия ВПК в Киеве и объектов портовой инфраструктуры в Одессой области, добавили в ведомстве.Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, добавили в Минобороны РФ."В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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удары по украине, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Материал дополняется
Мощный групповой удар по Украине - что поражено
Групповой удар по объектам ВПК на Украине нанесен высокоточным оружием большой дальности
08:18 11.07.2026 (обновлено: 08:28 11.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
Также сообщается о поражении предприятия ВПК в Киеве и объектов портовой инфраструктуры в Одессой области, добавили в ведомстве.
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области", - говорится в сообщении.
Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, добавили в Минобороны РФ.
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
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