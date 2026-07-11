Гибель мирных крымчан от атак ВСУ и Трамп на саммите НАТО: топ новостей недели
Гибель мирных жителей Крыма от атак ВСУ и заявления Трампа на саммите НАТО – топ недели
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Гибель и ранения мирных жителей в Крыму в результате террористических атак ВСУ. Ситуация с энергоснабжением и топливом на полуострове из-за вражеских ударов и решения по ее стабилизации. Начисление единовременных выплат крымчанам при отсутствии света и воды. Смена тактики армии России и прогноз на летние события в зоне спецоперации. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Смертельные атаки ВСУ в Крыму
4 июля во время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и 10-летний ребенок. Об этом сообщил в своем канале глава региона Сергей Аксенов. Еще один мирный житель погиб и двое были ранены на севере Крыма 5 июля. Уже 9 июля Аксенов сообщил о гибели еще одного крымчанина после атаки ВСУ в Джанкойском районе.
Решения по свету и топливу
Из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи в результате атак ВСУ на этой неделе отключения света продолжались в разных частях Крыма и в Севастополе. Как заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, основные решения по стабилизации ситуации с энергообеспечением и топливом в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях их реализации. Губернатор Михаил Развожаев назвал главной целью максимально быстрое устранение любых технологических сбоев, возникающих из-за террористических атак противника.
Выплаты за отсутствие света и воды
Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты при длительном отключении свет или воды, сообщила на этой неделе глава администрации города Саки Юлия Предыбайло. Такие выплаты назначаются пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в размере 15 тысяч рублей на человека в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов. Если электроснабжение включали даже на непродолжительное время, то отсчет 48 часов начинается заново. Подать документы на выплату можно в управлениях соцзащиты.
Смена тактики ВС РФ и прогноз на лето
Утром 8 июля в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате поражено промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА" в Киеве, где производят и хранят комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". По мнению военного эксперта, политолога Евгения Михайлова, этот удар доказал что армия России меняет тактику ведения СВО. Теперь целями становятся и объекты иностранных компаний.
Михайлов также считает, что ужесточение террора ВСУ российских регионов связано с продолжением наступления армии РФ и приближением полного обрушения украинского фронта. Донбасс может быть полностью освобожден к началу осени.
Трамп на саммите НАТО
7 и 8 июля в Анкаре прошел саммит НАТО. Перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе. В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут "хороший прогресс". Он отметил, что разрешения конфликта хотят и Москва, и Киев. И добавил, что Россия – это большая страна, обладающая значительной военной мощью.
Еще одно заявление американского лидера в Анкаре коснулось сделки Вашингона и Киева по разработке украинских недр. По словам Трампа, США в рамках этой сделки получили долю земли на Украине.
Заявление Буданова*
Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение на этой неделе выразил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью украинским СМИ. Он отметил, что так происходило со всеми странами и в качестве "самого яркого примера" привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили "все отношения".
*внесен в России в список террористов и экстремистов
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