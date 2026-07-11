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"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 11.07.2026
"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
Вооруженные силы РФ нанесли удар расчетами "Гераней" по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T20:30
2026-07-11T20:30
2026-07-11T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар расчетами "Гераней" по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве отметили, что зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание целей в населенном пункте Губиниха в Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье.Ранее в Минобороны РФ рассказали о целях, которые были поражены в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине.Также ударом "Герани" уничтожен в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ, а ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сбили ни одной ракеты: Зеленский сделал заявление после ночных ударов по УкраинеКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
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"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
ВС РФ поразили склады с горюче-смазочными материалами в Днепропетровской области
20:30 11.07.2026 (обновлено: 20:31 11.07.2026)