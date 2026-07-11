https://crimea.ria.ru/20260711/gde-v-sevastopole-budet-svobodnaya-prodazha-topliva-v-subbotu-1157552607.html
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T10:01
2026-07-11T10:01
2026-07-11T10:01
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Заправиться можно по адресам:АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra)Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗСВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, крым, новости крыма
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
В Севастополе заправиться в субботу можно будет на девяти АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Заправиться можно по адресам:
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)
АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra)
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят
на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: