https://crimea.ria.ru/20260711/gde-v-sevastopole-budet-svobodnaya-prodazha-topliva-v-subbotu-1157552607.html

Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу

Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу

В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T10:01

2026-07-11T10:01

2026-07-11T10:01

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Заправиться можно по адресам:АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra)Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗСВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, крым, новости крыма