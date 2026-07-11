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Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу
В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T10:01
2026-07-11T10:01
севастополь
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Заправиться можно по адресам:АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra)АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra)Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗСВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, крым, новости крыма
Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу

В Севастополе заправиться в субботу можно будет на девяти АЗС

10:01 11.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 июня топливо в свободной продаже появится на девяти заправках. Об этом этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Заправиться можно по адресам:
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)
АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra)
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.
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