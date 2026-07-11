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Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу
Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу
В субботу, 11 июня в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 появится бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T10:20
2026-07-11T10:36
крым
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топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 11 июня в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 появится бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.На сети "АТАН" бензин появится по адресам:г. Белогорск, ул. Николая Бойко 2/А - АИ-95 ультрапгт Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь(Таврида)183км+100м - АИ-95 ультра, ДТ ультрас.Вишенное, ул. В. Хребтовой, 1а - ДТ ультраВ сети "ТЭС":пгт Зуя, пер. Мирный, 25, АИ-95 NPМичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы Таврида, 25, АИ-95- NPКриничненское сельское поселение, трасса Таврида, АИ-95- NPПродолжает действовать ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.В Феодосийском округе купить топливо в субботу можно на семи заправках "АТАН".Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте СимферополяКак Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива
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Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу

В Белогорском районе Крыма на шести АЗС в субботу продают топливо

10:20 11.07.2026 (обновлено: 10:36 11.07.2026)
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
АЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 11 июня в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 появится бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
На сети "АТАН" бензин появится по адресам:
г. Белогорск, ул. Николая Бойко 2/А - АИ-95 ультра
пгт Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь(Таврида)183км+100м - АИ-95 ультра, ДТ ультра
с.Вишенное, ул. В. Хребтовой, 1а - ДТ ультра
В сети "ТЭС":
пгт Зуя, пер. Мирный, 25, АИ-95 NP
Мичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы Таврида, 25, АИ-95- NP
Криничненское сельское поселение, трасса Таврида, АИ-95- NP
Продолжает действовать ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.
В Феодосийском округе купить топливо в субботу можно на семи заправках "АТАН".
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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