https://crimea.ria.ru/20260711/gde-v-belogorskom-rayone-krymakupit-toplivo-v-subbotu-1157553013.html

Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу

Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Где в Белогорском районе Крыма купить топливо в субботу

В субботу, 11 июня в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 появится бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T10:20

2026-07-11T10:20

2026-07-11T10:36

крым

новости крыма

топливо

топливо в крыму

дизельное топливо

белогорский район

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b2c6c9e957482f0522cc0d40d1d3e4ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 11 июня в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 появится бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.На сети "АТАН" бензин появится по адресам:г. Белогорск, ул. Николая Бойко 2/А - АИ-95 ультрапгт Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь(Таврида)183км+100м - АИ-95 ультра, ДТ ультрас.Вишенное, ул. В. Хребтовой, 1а - ДТ ультраВ сети "ТЭС":пгт Зуя, пер. Мирный, 25, АИ-95 NPМичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы Таврида, 25, АИ-95- NPКриничненское сельское поселение, трасса Таврида, АИ-95- NPПродолжает действовать ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.В Феодосийском округе купить топливо в субботу можно на семи заправках "АТАН".Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте СимферополяКак Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, белогорский район