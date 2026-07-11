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Где можно заправиться в Феодосии в субботу
Где можно заправиться в Феодосии в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Где можно заправиться в Феодосии в субботу
В Феодосийском округе в субботу на семи заправках "АТАН" можно будет приобрести бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T09:04
2026-07-11T09:04
2026-07-11T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в субботу на семи заправках "АТАН" можно будет приобрести бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.С 10:00 заправиться можно по адресам:пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультраг.Феодосия, ул.Челнокова, 71 – А-95 ультраг. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б – ДТ ультраг.Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра, ДТ ультраг.Феодосия, пгт.Коктебель, ул.Ленина, 150 – ДТ ультраг.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 – ДТ ультраг. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультра, ДТ-ультраКим отметил, что продолжают действовать ограничения: в одну машину можно заправить 20 литров, заправка в канистры запрещена.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакБез QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топливаНа Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Где можно заправиться в Феодосии в субботу
В Феодосии топливо в субботу будут продавать на семи АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в субботу на семи заправках "АТАН" можно будет приобрести бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
С 10:00 заправиться можно по адресам:
пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультра
г.Феодосия, ул.Челнокова, 71 – А-95 ультра
г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б – ДТ ультра
г.Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра, ДТ ультра
г.Феодосия, пгт.Коктебель, ул.Ленина, 150 – ДТ ультра
г.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 – ДТ ультра
г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультра, ДТ-ультра
Ким отметил, что продолжают действовать ограничения: в одну машину можно заправить 20 литров, заправка в канистры запрещена.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной
. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга
ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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