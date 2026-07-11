https://crimea.ria.ru/20260711/esche-dva-goroda-i-rayon-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1157555329.html

Еще два города и район в Крыму остались без света

Еще два города и район в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Еще два города и район в Крыму остались без света

Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T11:50

2026-07-11T11:50

2026-07-11T11:50

евпатория

сакский район

саки

крым

новости крыма

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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