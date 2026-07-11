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Еще два города и район в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Еще два города и район в Крыму остались без света
Еще два города и район в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Еще два города и район в Крыму остались без света
Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T11:50
2026-07-11T11:50
евпатория
сакский район
саки
крым
новости крыма
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260710/chto-seychas-proiskhodit-v-evpatorii-vse-o-rabote-obektov-aptek-i-tsentrov-pomoschi-1157525980.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евпатория, сакский район, саки, крым, новости крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Еще два города и район в Крыму остались без света

Евпатория, Саки и Сакский района Крыма обесточены

11:50 11.07.2026
 
Рыбаки в Евпатории
Рыбаки в Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с проводимыми аварийно - восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе", - говорится в сообщении.
Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.
Евпатория
Вчера, 11:00
Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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9 июля, 15:13
Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства
 
ЕвпаторияСакский районСакиКрымНовости КрымаОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в Крыму
 
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