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Еще два города и район в Крыму остались без света
Еще два города и район в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Еще два города и район в Крыму остались без света
Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T11:50
2026-07-11T11:50
2026-07-11T11:50
евпатория
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Городской округ Евпатория, город Саки и Сакский район остались без электроснабжения в связи с аварийно - восстановительными работами. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Утром в субботу сообщалось, что часть Крыма остается без света. Электричества нет в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евпатория, сакский район, саки, крым, новости крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Еще два города и район в Крыму остались без света
Евпатория, Саки и Сакский района Крыма обесточены